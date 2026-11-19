Ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία (Movember), με σήμα κατατεθέν το μουστάκι. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μια από τις συχνότερες κακοήθειες στον ανδρικό πληθυσμό. Παρά τη σημαντική επιστημονική πρόοδο, η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί νέες ανησυχητικές προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο 4ος συχνότερος τύπος καρκίνου παγκοσμίως με περίπου 1.500.000 νέες περιπτώσεις και 420.000 θανάτους ετησίως.

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Δυσοίωνες οι προβλέψεις

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες με περίπου 320.000 νέες διαγνώσεις και 80.000 θανάτους. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Ελλάδα, όπου κατατάσσεται επίσης στην 1η θέση με περίπου 7.500 νέες περιπτώσεις και 2.000 θανάτους ετησίως. Μελέτες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τον Καρκίνο εκτιμούν ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, έως το 2040οι νέες διαγνώσεις στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά 23%, ενώ οι θάνατοι κατά 43%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση της θνησιμότητας από καρκίνο λόγω της γήρανσης.

1 στους 8 άνδρες θα νοσήσει

Ο Ιωάννης Κακουλίδης, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, MD από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων στη Γενική Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ, αναφέρει πως η δια βίου πιθανότητα εμφάνισης της νόσου στους άνδρες υπολογίζεται στο 12-13%, δηλαδή περίπου ένας στους οκτώ θα νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αν και παραμένει κυρίως νόσος της μεγαλύτερης ηλικίας, με συχνότερη εμφάνιση μετά τα 65 έτη, πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν αύξηση των περιστατικών και σε νεότερους άνδρες, ακόμη και κάτω των 56 ετών. Η μορφή αυτή αναφέρεται ως καρκίνος του προστάτη πρώιμης έναρξης. Ωστόσο, η αυξημένη διενέργεια εξετάσεων, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και οι βελτιωμένες διαγνωστικές πρακτικές ενδέχεται να εξηγούν εν μέρει την τάση αυτή.

Ποιοι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο

Η εμφάνιση καρκίνου του προστάτη είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται με έναν συνδυασμό δημογραφικών, κληρονομικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η ηλικία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου, καθώς η συχνότητα της νόσου αυξάνεται σημαντικά μετά τα 50 έτη. Σημαντικό ρόλο έχει και το οικογενειακό ιστορικό: άνδρες με πατέρα ή αδελφό που νόσησε διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο, ιδιαίτερα αν η διάγνωση του συγγενούς έγινε σε ηλικία κάτω των 56 ετών. Επιπλέον, κρίσιμος παράγοντας είναι η φυλή, καθώς οι άνδρες αφρικανικής καταγωγής εμφανίζουν στατιστικά υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης της νόσου. Συγκεκριμένες κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις, όπως στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, καθώς και το σύνδρομο Lynch, αυξάνουν επίσης την πιθανότητα νόσησης. Τέλος, παράγοντες όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα και ορισμένες διατροφικές συνήθειες έχουν συσχετιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης ή την εξέλιξη της νόσου, αν και ο βαθμός της επιστημονικής τεκμηρίωσης διαφέρει.

Πώς θα αναγνωρίσετε τα συμπτώματα

Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνά ασυμπτωματικός, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση και την εξατομικευμένη προσυμπτωματική διερεύνηση. Τα συμπτώματα ποικίλλουν και μπορεί να οφείλονται σε άλλες παθήσεις, όπως η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη.

Τα πιο πιθανά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν και χρήζουν έγκαιρης ιατρικής εκτίμησης είναι:

Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης ή ασθενής και διακεκομμένη ροή των ούρων

Συχνή ούρηση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας

Αίσθημα ότι η κύστη δεν έχει αδειάσει πλήρως

Πόνος ή τσούξιμο κατά την ούρηση ή την εκσπερμάτωση

Αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα

Επίμονος πόνος στη μέση, τα ισχία ή τη λεκάνη.

Οι εξετάσεις για την υγεία του προστάτη

Παρά τη συχνότητά του, ο καρκίνος του προστάτη έχει εξαιρετική πρόγνωση όταν ανιχνευθεί νωρίς. Σύμφωνα με αμερικανικά πληθυσμιακά δεδομένα, η 5ετής επιβίωση όταν η νόσος διαγιγνώσκεται σε εντοπισμένο στάδιο αγγίζει το 100%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η έγκαιρη διάγνωση κυριολεκτικά σώζει ζωές.

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Η έγκαιρη ανίχνευση βασίζεται στην εξέταση PSA, μια απλή εξέταση αίματος που μετρά τα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου, μιας πρωτεΐνης που παράγεται από τον προστάτη. Σε συνεννόηση με τον ιατρό, ο έλεγχος αυτός ενδείκνυται να ξεκινά στα 50 έτη ή και νωρίτερα εάν υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως το οικογενειακό ιστορικό ή κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις. Μια αυξημένη τιμή PSA δεν υποδηλώνει απαραίτητα καρκίνο, καθώς μπορεί να οφείλεται σε απλή φλεγμονή (προστατίτιδα) ή στην καλοήθη (ηλικιακή) διόγκωση του αδένα. Εφόσον προκύψουν ύποπτα ευρήματα, ο ουρολόγος μπορεί να συστήσει τη διενέργεια δακτυλικής εξέτασης, καθώς και περαιτέρω διερεύνηση με πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Εάν κριθεί απαραίτητο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, το επόμενο βήμα είναι η στοχευμένη βιοψία.