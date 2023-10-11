ΠΟΥ: Το 2024 οι άνω των 65 ετών θα είναι περισσότεροι από τους κάτω των 15 ετών στην Ευρώπη

Το 2024, οι άνω των 65 ετών θα είναι περισσότεροι από τους κάτω των 15 ετών στην Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος απηύθυνε έκκληση να βελτιωθούν τα μέτρα για να γερνούν οι άνθρωποι με καλή υγεία.

«Μέχρι το 2024, εκτιμάμε ότι ο πληθυσμός των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών θα είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν των κάτω των 15 ετών στην περιφέρεια Ευρώπης του ΠΟΥ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό αναμένεται να συμβεί 60 χρόνια αργότερα, γύρω στο 2064, σύμφωνα με τις προβολές του ινστιτούτου Our World in Data.

«Η τάση αυτή είναι συνώνυμη με νέες κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές προκλήσεις», επισήμανε ο ευρωπαϊκός κλάδος του υγειονομικού οργανισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται 53 χώρες, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται στην κεντρική Ασία.

Στο σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι συχνά συνώνυμη με κλονισμένη υγεία.

Για να μετριασθεί ο αντίκτυπος της γήρανσης του πληθυσμού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις αρχές να λάβουν μέτρα για να «επιτραπεί στους ηλικιωμένους να διαφυλάξουν και να βελτιώσουν τη σωματική και την ψυχική υγεία τους, την ανεξαρτησία τους, την κοινωνική ευημερία τους και την ποιότητα ζωής τους».

Μεταξύ των συστάσεων που κάνει, ο παγκόσμιος οργανισμός προκρίνει μια ισορροπημένη διατροφή και σωματική άσκηση για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα.

«Μια ακόμη πιο έντονη σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει κατά 35% τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία», υπογράμμισε ακόμη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

