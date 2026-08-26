Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου: Συνεχίζεται η αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα, χρονιά – ρεκόρ το 2026

Ανησυχία συνεχίζει να προκαλεί η πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, τα νεότερα στοιχεία αναμένεται να αποτυπωθούν στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία αναμένεται να καταγράψει αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων.

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Όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, η χώρα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορύφωση του κύματος. Μάλιστα, τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι το 2026 ενδέχεται να αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2018.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα το 2010. Το 2018 αποτέλεσε μέχρι σήμερα τη χρονιά με τη μεγαλύτερη καταγραφή, καθώς είχαν σημειωθεί 317 κρούσματα και 59 θάνατοι.

Αναφερόμενος στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σημείωσε ότι κάθε χρόνο ο ΕΟΔΥ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους.

Όπως εξήγησε, «έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουμε και αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν καταγράφεται κρούσμα, ενημερώνεται ο δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι, παρά την αύξηση των κρουσμάτων, «δεν μιλάμε για επιδημία», καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί

Στην Παλλήνη έχουν καταγραφεί πέντε κρούσματα του ιού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

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Στην περιοχή πραγματοποιούνται ψεκασμοί για την καταπολέμηση των προνυμφών, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχουν στάσιμα νερά. Τα λιμνάζοντα ύδατα μπορούν να αποτελέσουν εστίες συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών.

Ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά από την Περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών και κατ’ επέκταση του κινδύνου μετάδοσης του ιού.

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Κάθε φορά που ταυτοποιείται κρούσμα, ενημερώνεται ο δήμος στον οποίο διαμένει ο ασθενής και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες παρεμβάσεις τόσο στο σημείο κατοικίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή, σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

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Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, χρησιμοποιώντας εντομοαπωθητικά και σήτες, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και άλλους χώρους γύρω από τις κατοικίες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς ανήκουν στις ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

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Με την επιδημιολογική εικόνα να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και την κορύφωση του κύματος να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν την πραγματική έκταση της φετινής έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου.