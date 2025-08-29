Ποιες ιατρικές εξετάσεις πρέπει να κάνουν παιδιά και έφηβοι πριν ανοίξουν τα σχολεία
Τι περιλαμβάνει το προληπτικό check up
Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που τα παιδιά https://debater.gr/tag/pedia-2/επιστρέφουν στα θρανία. Εκτός όμως από τα σχολικά που πρέπει να πάρετε είναι απαραίτητο να κάνετε έναν ιατρικό έλεγχο στα παιδιά σας.
Οι ειδικοί λένε πως αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για να γίνει ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος.
Στον παιδίατρο
Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε ραντεβού στο παιδίατρο σας. Εξετάσεις αίματος για να έχει ο γιατρός μια εικόνα για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Αξιολόγηση του βάρους σώματος και του ύψους, ενώ ο έλεγχος των εμβολίων είναι πολύ σημαντικός. Και βέβαια μην ξεχάσετε να πάρετε την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση για το σχολείο ή τα αθλήματα που θα γράψετε το παιδί σας.
Καρδιολογικός έλεγχος
Από τα περισσότερα αθλητικά σωματεία θα σας ζητήσουν ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο πριν ξεκινήσει το παιδί σας ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή καράτε. Δείτε το σαν μια καλή ευκαιρία για να κάνετε έναν ετήσιο έλεγχο στην καρδιά του παιδιού σας. Η εξέταση συνήθως περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα και triplex καρδιάς.
Οφθαλμολογικός έλεγχος
Ο προληπτικός έλεγχος στα ματάκια του παιδιού σας είναι πολύ σημαντικός ειδικά εάν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια προκειμένου να εντοπιστούν, διαθλαστικές διαταραχές της όρασης, όπως μυωπία ή αστιγματισμός. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι θα βλέπει καλά από όποιο θρανίο κ αν κάθετε.
Οδοντιατρικός έλεγχος
Η καλή στοματική υγιεινή και ο προληπτικός έλεγχος από τον παιδοοδοντίατρο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι εξίσου σημαντικός. Καθαρισμός και φθορίωση που προστατεύουν την οδοντική υγεία ή κάποια προβλήματα που μπορεί να εντοπιστούν, όπως ένα σφράγισμα τα οποία αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα στην αρχή τους. Ο οδοντίατρος είναι βέβαιο πως θα κάνει και ένα μάθημα στο παιδί και θα του δείξει πως θα καθαρίζει σωστά τα δόντια του.
