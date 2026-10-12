Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας: Πάνω από 2.500.000 Έλληνες πάσχουν από κάποια ρευματική πάθηση 

120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με κάποιο από τα περισσότερα από 200 ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, ενώ την Ελλάδα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια άτομα. Οι παθήσεις αυτές αφορούν όλες τις ηλικίες και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής.

Τι είναι η αρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα είναι κλινικό χαρακτηριστικό πολλών παθήσεων όπου περιγράφεται η φλεγμονή των αρθρώσεων. Εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, οίδημα, ερυθρότητα, θερμότητα, διόγκωση μαλακών μορίων, υπερτροφία του αρθρικού θύλακα, αύξηση των αρθρικού υγρού, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις.

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Οι παθήσεις της αρθρίτιδας

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η οστεοαρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, όπως η ρευματοειδής και η ψωριασική αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αλλά και συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, το σκληρόδερμα και οι αγγειίτιδες. Στα ρευματικά νοσήματα συγκαταλέγονται επίσης οι μεταβολικές αρθρίτιδες, όπως εκείνες που σχετίζονται με την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού οξέος.

Τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

Ο επίμονος πόνος ή το πρήξιμο στις αρθρώσεις, η πρωινή δυσκαμψία που διαρκεί πάνω από 30 λεπτά και η ανεξήγητη κόπωση που επιμένει είναι συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ρευματολογίας (EULAR), «Achieve Your Dreams», «Πραγματοποίησε τα όνειρά σου», αναδεικνύει την ανάγκη οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις να μην αποτελούν εμπόδιο στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των ασθενών.

Η ζωή με αρθρίτιδα

Ο πόνος, η κόπωση και η αβεβαιότητα συχνά επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εργασία και τις σχέσεις τους, ακόμη κι όταν οι δυσκολίες αυτές δεν είναι ορατές στους άλλους. Η δυνατότητα να κυνηγήσουν τους στόχους τους χρειάζεται έγκαιρη φροντίδα, κατανόηση και ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη φροντίδα παραμένουν βασικές προϋποθέσεις για καλύτερη αντιμετώπιση.

«Ένα ρευματικό νόσημα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, δεν πρέπει όμως να καθορίζει τα όνειρα και τις επιλογές του. Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν αποτυπώνεται για εμάς μόνο σε αριθμούς ή θεραπευτικούς δείκτες. Έχει ουσιαστική αξία όταν επιτρέπει στον άνθρωπο να ζει με λιγότερους περιορισμούς, να εργάζεται, να δημιουργεί, να σχεδιάζει και να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και η ουσιαστική υποστήριξη μπορούν να κάνουν καθοριστική διαφορά» επισημαίνει η Καίτη Αντωνοπουλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα.