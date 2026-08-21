Καύσωνας και διατροφή: Ποιες είναι οι καλύτερες τροφές 

Καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο, το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε τροφές ανάλαφρες και δροσιστικές καθώς το σώμα μας πρέπει να παραμείνει ενυδατωμένο.

Απαραίτητο το νερό

Μην περιμένετε να διψάσετε για να πιείτε νερό. Οι ειδικοί συστήνουν ως επαρκή συνολική πρόσληψη νερού περίπου 2 λίτρα την ημέρα για τις γυναίκες και 2,5 λίτρα για τους άνδρες. Σε αυτή τη ποσότητα περιλαμβάνονται οι χυμοί αλλά και το νερό που περνούμε από τα φρούτα.

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Ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό στην τσάντα μας είναι απαραίτητο προκειμένου να πίνουμε νερό σε μικρές ποσότητες τακτικά μέσα στη μέρα.

Ενυδατικές τροφές

Εκτός από νερό, ενυδάτωση μπορείτε να πετύχετε και από την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε νερό. Παράλληλα προτιμήστε ελαφριά γεύματα όπως:

•φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό όπως καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, νεκταρίνια

•σαλάτες με πολλά λαχανικά

•γιαούρτι

•όσπρια σε σαλάτα

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•ψάρι

•κοτόπουλο

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•επιλέξτε μικρά και συχνά γεύματα

Οι τροφές αυτές όχι μόνο ενυδατώνουν το σώμα αλλά περιέχουν επίσης απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

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Πείτε όχι στις λιπαρές τροφές

Τηγανητά, λιπαρά γεύματα και γλυκά αυξάνουν την παραγωγή θερμότητας κατά την πέψη και πρέπει να αποφεύγονται. Φροντίστε παντα τα τρόφιμα να διατηρούνται σωστά στο ψυγείο.

Παράλληλα αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τα αναψυκτικά με πολλή ζάχαρη και τις μεγάλες ποσότητες καφεΐνης.