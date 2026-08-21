Ιός Δυτικού Νείλου: Πολύ αυξημένα τα κρούσματα – Πώς να προστατευτείτε από τα κουνούπια

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τον ΕΟΔΥ να προειδοποιεί ότι τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για την ίδια χρονική περίοδο. Η νέα προειδοποίηση έρχεται ενώ ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του DEBATER.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

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Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών (στις 20 Αυγούστου 2026), ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα ήθελε εκ νέου να ενημερώσει ότι καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, είναι πολύ αυξημένος, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων.

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να προστατεύεστε από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης) , σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

(σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης) Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές. Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδεδειγμένα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια.

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Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορείτε να ενημερώνεστε για τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια. Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.