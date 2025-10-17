Κατά 42% αυξήθηκαν οι δωρητές οργάνων σε 10 ημέρες

Την Παρασκευή (03/10), η ΗΔΙΚΑ, μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), απέστειλε σταδιακά σε 3,5 εκατ. πολίτες, που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση ενημερωτικό μήνυμα για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών μέσα από το οποίο, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Η Ενέργεια ολοκληρώθηκε την Δευτέρα (13/10). Τα αποτελέσματα της δράσης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταγράφονται ως εξής:

Μέσα σε 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr. Η συνήθης επισκεψιμότητα ενός 10ημέρου στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ είναι περί τις 5.000 επισκέψεις.

Μέσα στο ως άνω 10ήμερο εγγράφηκαν περίπου 15.000 νέους δωρητές οργάνων . Οι συνήθεις εγγραφές ενός δεκαημέρου είναι περί τις 200.

Το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, από το τέλος του 2018 που συστάθηκε (N.4512/2018) μέχρι μία ημέρα πριν την έναρξη της ενημέρωσης από την ΗΔΙΚΑ, αριθμούσε 35.000 εγγεγραμμένους Δωρητές Οργάνων. Σήμερα, με την ως άνω δράση, αριθμεί 50.000 Δωρητές, αύξηση της τάξεως του 42% μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και την ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση της δράσης και ενημερώνει ότι:

«- Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails θα πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, με την αφορμή του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.