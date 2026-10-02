Γρίπη: Πότε ξεκινάει ο εμβολιασμός και ποιοι πρέπει να το κάνουν 

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό έχει αρχίσει. Ήδη οι πρώτες παρτίδες εμβολίων έχουν φτάσει στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία και οι φαρμακοποιοί θα αρχίσουν να τα διαθέτουν στους πολίτες και να κάνουν τους εμβολιασμούς, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για καταχώριση των εμβολίων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο του ο εμβολιασμός συνιστάται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί ανοσία. Όσοι δεν προλάβουν, μπορούν να εμβολιαστούν σε όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης.

Πότε ξεκινάει το κύμα γρίπης

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως εμφανίζει αύξηση τον Ιανουάριο, η οποία κορυφώνεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Ο χρόνος έναρξης του επιδημικού κύματος της γρίπης δεν μπορεί να προβλεφθεί.

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Πέρσι άρχισε να αυξάνεται από τις αρχές Δεκεμβρίου και συνολικά 164 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ με γρίπη, με διάμεση ηλικία τα 69 έτη, ενώ καταγράφηκαν 84 θάνατοι από γρίπη.

Ποιοι πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο κατά προτεραιότητα

•Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

•Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

•Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ανοσοκαταστολή κ.ά.)

•Έγκυες (σε οποιαδήποτε εβδομάδα κύησης), λεχώνες και θηλάζουσες

•Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

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•Φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα

•Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

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•Διαμένοντες και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας

•Επαγγελματίες σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους (κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κ.ά.)

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Ταυτόχρονος εμβολιασμός για γρίπη και κορωνοϊό

Ο ιός της γρίπης θα κυκλοφορήσει και φέτος παράλληλα με την COVID-19. Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα την ίδια ημέρα και σε διαφορετικό ανατομικό σημείο, όπως και οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Ασφαλές το αντιγριπικό εμβόλιο

Στα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της γρίπης περιλαμβάνονται η συστηματική εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής (π.χ. συχνό πλύσιμο χεριών), η απομόνωση των πασχόντων και η αποφυγή του συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά έχουν περιορισμένη αποδοτικότητα και παρότι σημαντικά δεν επαρκούν.

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Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού, συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές, καθώς και στη μείωση των απουσιών από την εργασία, το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, το αντιγριπικό εμβόλιο είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.