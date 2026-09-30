Ιδιώτες παιδίατροι: «Σύμβουλοι υγείας, ευεξίας, ύπνου, ανάπτυξης και ολιστικοί θεραπευτές έχουν γεμίσει το διαδίκτυο»

Την ανησυχία τους εκφράζουν οι ιδιώτες παιδίατροι καθώς στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι γονείς συναντούν υπηρεσίες που αφορούν τη διατροφή, τον ύπνο, τη σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

Χρησιμοποιούνται τίτλοι όπως «σύμβουλος ύπνου», «σύμβουλος διατροφής», «σύμβουλος γονεϊκότητας», «σύμβουλος ανάπτυξης», «σύμβουλος υγείας ή ευεξίας» (health/wellness coach) και «ολιστικός θεραπευτής», συχνά μαζί με τον χαρακτηρισμό «πιστοποιημένος».

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Ενίσχυση των ελέγχων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας εκφράζει την αγωνία της για την ασφάλεια των παιδιών και εφήβων και υποστηρίζει την ενίσχυση των ελέγχων για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Θεωρεί, παράλληλα, αναγκαίο η εποπτεία να καλύπτει και υπηρεσίες που προβάλλονται ως συμβουλευτική, υποστήριξη ή ευεξία, όταν το πραγματικό τους περιεχόμενο αφορά την υγεία βρεφών, παιδιών και εφήβων.

Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ποιοι παρακολουθούν τα παιδιά τους

Δεν είναι πάντοτε σαφές στον γονέα ποια βασική επαγγελματική ιδιότητα διαθέτει ο πάροχος, ποιος φορέας χορήγησε την πιστοποίηση, ποια εκπαίδευση προϋποθέτει και ποια επαγγελματικά δικαιώματα διαθέτει ο κάτοχός της.

Μια πιστοποίηση επιμόρφωσης δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ισοδύναμη με αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο ούτε ως στοιχείο που, από μόνο του, παρέχει δικαίωμα άσκησης νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος επισημαίνει η Ομοσπονδία.

Η σύγχρονη παιδιατρική φροντίδα είναι κατεξοχήν διεπιστημονική. Η συνεργασία του παιδιάτρου με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, διαιτολόγους–διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους αρμόδιους επαγγελματίες είναι ουσιώδης για την ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού. Το κρίσιμο ζήτημα είναι κάθε επαγγελματίας να δρα εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του και κάθε γονέας να γνωρίζει με σαφήνεια ποιος παρέχει την υπηρεσία, με ποια προσόντα και με ποια όρια ευθύνης.

Διαγνώσεις και θεραπείες από «ειδικούς» που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες τους

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν πρόσωπα χωρίς το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα αναλαμβάνουν τη διάγνωση ή τη θεραπεία νοσημάτων, καθορίζουν διαγνωστικό έλεγχο ή παρέχουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Αντίστοιχα, χρειάζεται έλεγχος όταν συμβουλές για τον ύπνο, τη σίτιση, τη συμπεριφορά ή την ανάπτυξη παρουσιάζονται ως υποκατάστατο της αναγκαίας ιατρικής αξιολόγησης.

Προσοχή και στους χώρους άθλησης

Τα ίδια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται και στους χώρους άθλησης, όταν παρέχονται σε ανηλίκους υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, εξατομικευμένα διαιτολόγια ή συστάσεις για συμπληρώματα, καθώς και όταν πραγματοποιούνται πράξεις θεραπευτικού ή επεμβατικού χαρακτήρα.

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Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κωνσταντίνος Νταλουκας «στο ψηφιακό περιβάλλον απαιτείται επιπλέον σαφής διάκριση μεταξύ γενικής ενημέρωσης, εξατομικευμένης υπηρεσίας υγείας και εμπορικής προώθησης. Η διαδικτυακή δημοφιλία δεν αποτελεί τεκμήριο επιστημονικής επάρκειας, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες που συνδέονται με προτεινόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες στον γονέα».

Για ένα παιδί, μια ακατάλληλη παρέμβαση μπορεί να έχει συνέπειες τόσο από την ίδια την εφαρμογή της όσο και από την καθυστέρηση της κατάλληλης αξιολόγησης και αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κάθε προτροπή αποφυγής ή διακοπής αναγκαίας ιατρικής παρακολούθησης ή συνταγογραφημένης αγωγής χωρίς συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

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Οι προτάσεις των ιδιωτών παιδιάτρων προς το Υπουργείο Υγείας:

1. Ενιαία, δημόσια προσβάσιμη δυνατότητα επαλήθευσης επαγγελματικής ιδιότητας και νόμιμης λειτουργίας.

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2. Διαφάνεια στους επαγγελματικούς τίτλους και στις πιστοποιήσεις.

3. Αποσαφήνιση και εφαρμογή των επαγγελματικών ορίων.

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4. Συντονισμένη εποπτεία της διαδικτυακής προβολής και διαφήμισης.

5. Έλεγχος της παραπλανητικής χρήσης επωνυμιών και χαρακτηρισμών. Όροι όπως «ιατρείο», «κλινική», «κέντρο», «ινστιτούτο», «θεραπεία», «θεραπευτής», «ιατρική» και «παιδιατρική» να εξετάζονται ως προς τη συνολική παρουσίαση τους, όταν αυτή μπορεί να δημιουργεί εσφαλμένη εντύπωση αδειοδοτημένης δομής, αναγνωρισμένης ειδικότητας ή επαγγελματικής αρμοδιότητας.

6. Ειδικές εγγυήσεις για υπηρεσίες που απευθύνονται σε ανηλίκους.

7. Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του παιδιάτρου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι την ενηλικίωση. Να διασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων σε συνεχή παιδιατρική παρακολούθηση, με τον παιδίατρο ως ιατρό αναφοράς για την ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα τους, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους επαγγελματίες.

8. Εύχρηστος και συντονισμένος μηχανισμός αναφορών και καταγγελιών.