Καρκίνος του μαστού: “Κλειδί” η πρόληψη – Οι παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα και η διάγνωση

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με την 25η Οκτωβρίου να αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου των γυναικών και είναι η 2 η αιτία θανάτου των γυναικών από καρκίνο, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες το χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Στην Ευρώπη, περισσότερες από 450.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο στο μαστό. Περίπου 140.000 χάνουν τη ζωή τους λόγω της νόσου.

Στην Ελλάδα καταγράφονται 7.500 νέες περιπτώσεις το χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Αν ο καρκίνος διαγνωσθεί αρκετά γρήγορα, πριν επεκταθεί σε άλλα όργανα, το πενταετές ποσοστό επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του μαστού ξεπερνά το 95%.

Ο Οκτώβριος αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για προληπτικές εξετάσεις. Η εξέλιξη άλλωστε της ιατρικής επιστήμης έχει δείξει ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές, με την αξιοποίηση των νέων θεραπειών.

Τα βήματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Μαστογραφία

Η σημαντικότερη μέθοδος, εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Η ψηφιακή μαστογραφία έχει πλέον αντικαταστήσει την αναλογική τεχνική εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που προσφέρει καθώς έχει πολύ πιο χαμηλή ακτινοβολία και μεγαλύτερη ευκρίνεια. Ο έλεγχος με τη μαστογραφία θα πρέπει να ξεκινά στην ηλικία των 35- 40 ετών σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό.

Υπερηχογράφημα μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μία άμεσα αποτελέσματα απεικονιστική μέθοδος με βασικό πλεονέκτημα την έλλειψη ακτινοβολίας και συστήνεται σαν συμπληρωματικός έλεγχος. Οι υπερηχοτομογράφοι νέας γενιάς προσφέρουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια αφού χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένες τεχνικές.

Ψηλάφηση από ειδικό γιατρό

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι γυναίκες να υποβάλλονται κάθε χρόνο σε προληπτική κλινική εξέταση μαστών, από ειδικό ιατρό, σε συνδυασμό με τη μαστογραφία.

Αυτοεξέταση μαστού

Με την ψηλάφηση μπορεί να εντοπιστούν πολύ μικροί όγκοι. Όσο πιο συχνά και σε σταθερή βάση κάνει μία γυναίκα την ψηλάφηση των μαστών της τόσο αυξάνει η πιθανότητα ανακάλυψης όγκων σε πρώιμα στάδια.

Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι αιτίες που προκαλούν καρκίνο του μαστού είναι άγνωστες. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου σε μια γυναίκα:

Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού. Η ύπαρξη σε συγγενείς α’ βαθμού όπως μητέρα, αδελφή ή κόρη, με καρκίνου του μαστού.

Το 5-10% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού είναι κληρονομικοί

Ιστορικό καλοηθών νοσημάτων του μαστού

Η μεγάλη ηλικία. Το 80% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού συμβαίνουν σε γυναίκες άνω των 50 ετών

Μακροχρόνια έκθεση σε ορμόνες, για παράδειγμα λόγω καθυστερημένης εμμηνόπαυσης ή θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Πρώτη εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία

Η θεραπευτική λήψη ορμονών, οιστρογόνων και προγεστερόνης για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ετών

Προηγούμενος καρκίνος στον ένα μαστό στο παρελθόν

Προηγούμενη ακτινοθεραπεία στο θώρακα για άλλο νόσημα

Μακροχρόνια χρήση θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης

Μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ

Παχυσαρκία

Καθιστική ζωή

Σύγχρονες θεραπείες

Οι νέες μέθοδοι θεραπείας μπορούν να χαρίσουν ακόμη και 10 χρόνια ζωής σε ασθενή με καρκίνο του μαστού. Το πιο σημαντικό είναι πως ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται στα πρώτα στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως.

Σε περίπτωση διάγνωσης, στόχος της θεραπείας είναι να εμποδίσει να εξαπλωθούν τα καρκινικά κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα που έχουν μεταλλαχθεί και πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς, και να τα σκοτώσει.

Οι ιατροί θα χρειαστεί να λάβουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες, σχετιζόμενους τόσο με την ασθενή, όσο και με τον καρκίνο, ώστε να λάβουν την κατάλληλη θεραπευτική απόφαση.

Οι κλασικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, πέραν της χειρουργικής επέμβασης, της μαστεκτομής, είναι η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία (φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται από το στόμα ή ενδοφλεβίως, συνήθως σε διάφορους συνδυασμούς). Άλλες μορφές θεραπείας περιλαμβάνουν τις βιολογικές θεραπείες, την ορμονοθεραπεία.