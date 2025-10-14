Γιατί ο Δρομέας φωτίστηκε ροζ – Ο εντυπωσιακός φωτισμός στη Βασιλίσσης Σοφίας (Φωτογραφία)

Ο εμβληματικός «Δρομέας» του Βαρώτσου, το γλυπτό-σύμβολο της Αθήνας που δεσπόζει απέναντι από το Χίλτον, φωτίστηκε σε ροζ χρώμα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον Οκτώβριο – Μήνα Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, θέλοντας να υπενθυμίσει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης και της στήριξης των γυναικών που δίνουν τη δική τους μάχη με τη νόσο.

Η πρωτοβουλία για τον ροζ φωτισμό του «Δρομέα» ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους ασθενών, οι οποίοι κάθε χρόνο οργανώνουν δράσεις ενημέρωσης, συμβολικούς περιπάτους και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Ο ροζ φωτισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο ευαισθητοποίησης. Από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη και από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μνημεία, δημόσια κτίρια και τοπόσημα φωτίζονται κάθε Οκτώβριο με ροζ αποχρώσεις, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας.

Η δράση του φωτισμού του «Δρομέα» υπενθυμίζει πως η πρόληψη σώζει ζωές. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η μαστογραφία μπορούν να οδηγήσουν σε έγκαιρη διάγνωση και επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου.

Το συγκεκριμένο γλυπτό ύψος μέτρων φτιαγμένο από γυαλί και σίδερο, αποτελείται από χιλιάδες επίπεδα φύλλα γυαλιού Που δίνουν την εντύπωση ενός κινούμενου δρομέα.