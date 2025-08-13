Η ΕΕ απαγορεύει από 1η Σεπτεμβρίου τζελ νυχιών

Τα μεγάλα, χτιστά με τζελ νύχια είναι σίγουρα μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις του τελευταίου χρόνου. Στο επόμενο σας ραντεβού όμως καλό θα είναι να ρωτήσετε την τεχνίτρια εάν το τζελ που χρησιμοποιεί έχει τη χημική ουσία TPO και διμεθυλοτολυλαμίνη.

Κ αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την οριστική απαγόρευση της χημικής ουσίας TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) στα βερνίκια νυχιών τύπου τζελ αλλά και σε άλλα προϊόντα ονυχοπλαστικής.

Η απόφαση αυτή που θα έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, προκαλεί έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις στον κλάδο της ομορφιάς, καθώς πρόκειται για συστατικό που θεωρούνταν μέχρι σήμερα απαραίτητο για την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση των νυχιών.

Γιατί απαγορεύεται το συγκεκριμένο τζελ

Το TPO χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής που σκληραίνει το τζελ υπό φως UV ή LED, προσφέροντας σταθερότητα και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, νεότερες επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι ενέχει κινδύνους υγείας, που υπερτερούν των καλλυντικών του οφελών:

-είναι τοξικό για την αναπαραγωγή

-ενδέχεται να επηρεάζει τη γονιμότητα

-είναι επιβλαβή για το δέρμα και τα μάτια.

-κατατάσσεται στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, όπου ανήκουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση της ουσίας από την αγορά. Μάλιστα οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και η έκθεση σε χαμηλό επίπεδο μέσω προϊόντων τζελ νυχιών θα μπορούσε να συμβάλει σε κινδύνους για την υγεία. Έτσι, από 1η Σεπτεμβρίου του 2025, η πώληση και η χρήση καλλυντικών που περιέχουν TPO απαγορεύονται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αντιδράσεις από τους επαγγελματίες

Η απόφαση ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2025, δίνοντας στη βιομηχανία του χώρου ένα χρονικό διάστημα για να βρει ασφαλείς εναλλακτικές. Παρά πάντως την ειδοποίηση, αρκετοί εισαγωγείς και επαγγελματίες εκφράζουν ανησυχία ότι το διάστημα έως την 1η Σεπτεμβρίου δεν αρκεί για την πλήρη αντικατάσταση των προϊόντων καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις. Οι αρχές πάντως καλούν τους ενδιαφερόμενους να κινηθούν άμεσα ώστε όλα τα προϊόντα που θα διατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή να είναι απολύτως ασφαλή και συμβατά με τη νέα νομοθεσία.

Μάλιστα τα κομμωτήρια, οι τεχνικοί και οι λιανοπωλητές πρέπει να αποσύρουν από το απόθεμά τους προϊόντα τζελ νυχιών που περιέχουν αυτές τις χημικές ουσίες και να στραφούν σε ασφαλέστερες, εναλλακτικές λύσεις που δεν περιέχουν TPO και διμεθυλοτολυλαμίνη. Πολλά ινστιτούτα και επαγγελματίες έχουν ήδη σταματήσει να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τζελ.