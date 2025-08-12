Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία από τους θαλασσαιμικούς

Οι ανάγκες για αίμα παραμένουν και το καλοκαίρι καθώς στη χώρα μας υπάρχουν 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας, «η μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας των διακοπών και των αδειών, καθώς και η επιβάρυνση από τις υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται σημαντικά την ίδια περίοδο, λόγω της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και των επειγόντων περιστατικών γενικότερα».

Μείωση των αιμοληψιών κατά 21%

Για ένα ακόμη καλοκαίρι, εκατοντάδες ασθενείς με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις αίματος.

Τα αποθέματα αίματος τον Αύγουστο μειώνονται κατά 21% και όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας η δυσμενής αυτή συγκυρία δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αίματος, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ασθενών, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται από τακτικές μεταγγίσεις, όπως οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο.

«Με ιδιαίτερη ανησυχία αναμένουμε ότι το επόμενο διάστημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, αφού κάθε χρόνο, από τις 15 Αυγούστου έως τις 10-15 Σεπτεμβρίου, περνάμε τη δυσκολότερη περίοδο όσον αφορά τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία. Απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας που έχουν τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν να προσέλθουν στις αιμοδοσίες και να χαρίσουν στους συνανθρώπους τους το ανεκτίμητο δώρο της ζωής. Η προσφορά αίματος δεν είναι απλά μια πράξη αλληλεγγύης — είναι μια πράξη που σώζει ζωές και δίνει ελπίδα σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Υπενθυμίζουμε πως η αιμοδοσία είναι μια ασφαλής διαδικασία και το προσωπικό των αιμοδοσιών τηρεί σχολαστικά όλα τα ενδεδειγμένα ιατρικά πρωτόκολλα για την υγεία των εθελοντών αιμοδοτών. Μην αφήνουμε το καλοκαίρι να στερήσει αυτήν την πολύτιμη προσφορά» αναφέρει η ΕΟΘ.

Καλοκαιρινή εκστρατεία αιμοδοσίας

Πολυμεταγγιζόμενοι, πολύ-τραυματίες, χειρουργεία, μεταμοσχεύσεις, υπερδιπλασιασμός του πληθυσμού λόγω τουρισμού, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες σε αίμα. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας , στο πλαίσιο της θερινής καμπάνιας ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας, έχει προχωρήσει στη διοργάνωση έκτακτων αιμοδοσιών σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, από τα τέλη Ιουλίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να διευκολύνει όσους επιθυμούν να προσφέρουν αίμα. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει τόσο στην ενίσχυση των αποθεμάτων, όσο και στη διάδοση της κουλτούρας της εθελοντικής αιμοδοσίας, ιδιαίτερα στους νεότερους πολίτες. Αν και στο μητρώο υπάρχουν 426.000 εθελοντές αιμοδότες, οι μισοί είναι δότες μόνο για μια φορά. Ωστόσο οι αιμοδοσίες πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα και η προσπάθεια να κρατηθούν στην λίστα των αιμοδοτών κυρίως οι νέοι εθελοντές είναι μεγάλη. Οι ετήσιες ανάγκες στη χώρα μας ανέρχονται σε 600.000 έως 650.000 φιάλες αίματος. 160.000 φιάλες από αυτές πηγαίνουν σε ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αιμοδοσίας

Ηλικία 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον πέντε ώρες

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στον γιατρό της αιμοδοσίας

Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν περάσει τέσσερις μήνες