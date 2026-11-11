Διαβήτης: Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών στην Ελλάδα

Κατά 25% αυξήθηκαν οι ασθενείς με διαβήτη την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ. Όπως προκύπτει τον Οκτώβριο του 2026, 1.336.340 άτομα στην Ελλάδα είχαν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδους Διαβήτη, έναντι 1.067.165 το 2021. Σχεδόν 270.000 περισσότεροι ασθενείς.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ) κατά το 4ο Diabetes Empowerment Forum, ενώ οι δύο νέες μελέτες φωτίζουν σημαντικές πλευρές της πρόληψης και της φροντίδας των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

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Τα κενά στην πρόληψη και την ενημέρωση

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη που παρουσίασε η Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας του ΑΠΘ Όλγα Τσαχουρίδου και αφορούσε την εμβολιαστική κάλυψη των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, το 58,5% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν είχε λάβει σύσταση από επαγγελματία υγείας για συγκεκριμένο εμβόλιο κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ το 37,8% δεν γνώριζε εάν οι εμβολιαστικές ανάγκες των ενηλίκων με Διαβήτη διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και τα άλλα προβλήματα υγείας τους. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, συστηματική καθοδήγηση και ενίσχυση της πρόληψης, ιδιαίτερα σε μια ομάδα πληθυσμού που διατρέχει αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από ορισμένες λοιμώξεις.

Ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση

Η δεύτερη έρευνα, που παρουσίασε η Φιγαλεία Καραθάνου, Σύμβουλος σε θέματα πρόσβασης φαρμάκων στην αγορά και κανονιστικού πλαισίου, επικεντρώθηκε στις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των ατόμων με Διαβήτη σχετικά με τη χρόνια νεφρική νόσο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι μόλις το 52,5% των ερωτηθέντων χωρίς γνωστή νεφρική νόσο γνώριζε πως η πάθηση μπορεί να εξελίσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα, ενώ, μεταξύ των συμμετεχόντων με ήδη διαγνωσμένη νεφρική νόσο ή δυσλειτουργία, μόνο το 41,9% δήλωσε ότι πραγματοποιούσε νεφρικό έλεγχο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πριν από τη διάγνωση. Τα προκαταρκτικά αυτά ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, συστηματικό προληπτικό έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικότερα η νεφρική υγεία των ατόμων με Διαβήτη.

Οι δύο έρευνες ενισχύουν την ανάγκη να ακούγεται περισσότερο η φωνή των ίδιων των ανθρώπων με Διαβήτη και να αξιοποιούνται οι εμπειρίες και οι ανάγκες τους στον σχεδιασμό των πολιτικών υγείας.

Τα όπλα για την αντιμετώπιση του διαβήτη

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο Forum ανέδειξαν τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι νέες θεραπείες και τεχνολογίες, αλλά και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ωφεληθούν πραγματικά οι άνθρωποι με Διαβήτη.

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Στα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνονται:

• Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την καθημερινότητα. Οι αισθητήρες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αυτοματοποιημένα συστήματα χορήγησης ινσουλίνης συμβάλλουν στην ασφαλέστερη διαχείριση του Διαβήτη, περιορίζοντας μέρος της καθημερινής επιβάρυνσης.

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• Οι θεραπευτικές εξελίξεις ανοίγουν νέους δρόμους. Οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για τον Διαβήτη τύπου 2 δεν περιορίζονται μόνο στη ρύθμιση του σακχάρου. Ορισμένες προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή και νεφρική υγεία.

• Η πρόληψη των επιπλοκών δεν μπορεί να περιμένει. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διαβητική νευροπάθεια και η χρόνια νεφρική νόσος, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

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• Κανένα παιδί με Διαβήτη δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτο στο σχολείο. Η ασφαλής φοίτηση απαιτεί εξειδικευμένους σχολικούς νοσηλευτές, έγκαιρη στελέχωση, κατάλληλη εκπαίδευση και συνέχεια στη φροντίδα. Η έγκριση της νοσηλευτικής υποστήριξης δεν αρκεί όταν ο νοσηλευτής δεν βρίσκεται πραγματικά δίπλα στο παιδί.

• Η γνώση είναι μέρος της θεραπείας. Η σωστή ενημέρωση, η διατροφική εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με Διαβήτη στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου.

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Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., Χρήστος Δαραμήλας, αναφέρθηκε στους αγώνες που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια, στις κατακτήσεις που ήρθαν με επιμονή και στις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπογράμμισε ότι όσα έχουν επιτευχθεί δεν χαρίστηκαν, αλλά κερδήθηκαν μέσα από σκληρή προσπάθεια και συλλογικούς αγώνες. Και παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πολλά ακόμη πρέπει να αλλάξουν.