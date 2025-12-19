Χτίζοντας τον ΕΟΔΥ του αύριο: 16 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον μετασχηματισμό της δημόσιας υγείας

Στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη λειτουργική αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, εστίασε η ημερίδα «Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Υγείας», που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο σειράς πολυθεματικών συναντήσεων του Οργανισμού με στόχο την ενίσχυση του ανοικτού διαλόγου και της διαφάνειας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκε η πρόοδος 16 υποέργων ενταγμένων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, και τα οποία στοχεύουν στη ριζική αναβάθμιση της επιδημιολογικής και εργαστηριακής επιτήρησης, της ετοιμότητας και απόκρισης του ΕΟΔΥ, καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), Μαρία Χριστίνα Κράββαρη, η οποία υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του Οργανισμού στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της δημόσιας υγείας, όπως η μικροβιακή αντοχή, τα αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα, οι ζωονόσοι σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή, η επιδημιολογική επιτήρηση και η ψηφιοποίηση. Τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λειτουργεί ως καταλύτης μεταρρυθμίσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργική αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΔΥ, ενώ εξήρε ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τη διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού για το υψηλού επιπέδου έργο που επιτελείται. Παράλληλα, επισήμανε ότι το υπουργείο Υγείας και η γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας στηρίζουν σταθερά αυτή την πορεία προς ένα πιο ανθεκτικό, σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο δημόσιας υγείας, «με κοινό όραμα έναν ΕΟΔΥ ισχυρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο, θεσμικά αξιόπιστο και κοινωνικά χρήσιμο».

Χαιρετισμό απηύθυνε διαδικτυακά η γενική διευθύντρια Δημόσιας Υγείας ΥΥ, Φωτεινή Κουλούρη, η οποία εξέφρασε την εκτίμησή της για το σημαντικό έργο που επιτελεί ο ΕΟΔΥ, στηρίζοντας τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, καθ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, τόνισε ότι η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη μετάβαση του Οργανισμού σε μια νέα φάση αναβάθμισης και ενίσχυσης του ρόλου του στη δημόσια υγεία. Όπως υπογράμμισε, η υλοποίηση των 16 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τον ΕΟΔΥ να «αλλάξει σελίδα», αναβαθμίζοντας εκ βάθρων την επιδημιολογική και εργαστηριακή επιτήρηση, την ετοιμότητα και απόκριση, καθώς και την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου αναγνώρισε τη συλλογική προσπάθεια και την αφοσίωση των εργαζομένων του ΕΟΔΥ, ενώ αναφέρθηκε και στη διαρκή στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Από πλευράς του, ο αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, πτέραρχος ε.α. κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε ότι η μικροβιακή αντοχή και οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας, συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη Δημόσια Υγεία, με αυξημένες προκλήσεις για το ελληνικό σύστημα υγείας. Τόνισε ότι ο ΕΟΔΥ υλοποιεί ένα συνεκτικό και φιλόδοξο σχέδιο δράσεων —από την ενίσχυση των νοσοκομείων με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες έως τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό για τη Μικροβιακή Αντοχή, με προσέγγιση Ενιαίας Υγείας, την αξιοποίηση τεκμηριωμένων δεδομένων, τις ευρωπαϊκές συνεργασίες και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υγειονομικών— θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ασφαλές, ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας, προς όφελος των σημερινών και των επόμενων γενεών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και στελέχη του ΕΟΔΥ, παρουσιάζοντας σύγχρονα δεδομένα, προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές σε κρίσιμους τομείς όπως:

