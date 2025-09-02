Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμότειχου καθώς και στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμότειχου καθώς και στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, πρώτη ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον βουλευτή Έβρου Αναστάσιο Δημοσχάκη, επισκέφτηκε αρχικά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου τον υποδέχτηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ευάγγελος Ρούφος και ο Αναπληρωτής Διοικητής Κωνσταντίνος Γκοτσίδης. Ο κ. Γεωργιάδης αφού επιθεώρησε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, επισκέφθηκε μικρούς ασθενείς και νεογνά στην παιδιατρική κλινική και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξίας 12,7 εκατομμυρίων ευρώ με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

έως το τέλος του έτους ενώ με καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 670 χιλιάδων ευρώ, αναμένεται να ενισχυθεί το Νοσοκομείο έως τον Ιούνιο του 2026. Συνολικά, στο ΠΓΝΑ, ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 46,3 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 78,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,5%.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Διδυμότειχου όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παύλος Ελευθεριάδης και τον ξενάγησε στους χώρους του νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός το 2019 για το Νοσοκομείο Διδυμότειχου διαμορφώθηκε στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 7,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,2%.

Νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολίτη Διδυμότειχου κ. Δαμασκηνό.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Υπουργού Υγείας στο νομό Έβρου, ήταν το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου τον υποδέχτηκε η διοίκηση του Κ. Υ. και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Επισκέφτηκα σήμερα μαζί με τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Τις βασικές δηλαδή υγειονομικές

δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης του νομού Έβρου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είδα τρεις δομές που η κάθε μια επιτελεί το ρόλο της εξαιρετικά. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ είναι όλα εντός χρονοδιαγράμματος και απορροφούμε τους πόρους και εκτελούμε τα έργα με απόλυτη ακρίβεια. Παραδίδουμε ένα τελείως καινούργιο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, είναι εντυπωσιακό όταν το δει κανείς. Ένα πολύ αναβαθμισμένο νοσοκομείο στο Διδυμότειχο και ένα τελείως καινούργιο Κέντρο Υγείας στην Ορεστιάδα. Μιλήσαμε με τα σωματεία των εργαζομένων, μας είπαν για τις ελλείψεις, οι οποίες είναι στα φυσιολογικά πλαίσια ενός συστήματος υγείας και συζητήσαμε τρόπους για να μπορούμε και αυτές να τις θεραπεύσουμε. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου την Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Καβάλα, ενώ την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου τη Δράμα, τις Σέρρες και το Κιλκίς.