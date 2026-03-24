1,4 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης Lp(a) – Γιατί είναι σημαντική η εξέταση

Μέσω της Εθνικής Δράσης Πρόληψης των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, του Υπουργείου Υγείας, όλοι οι Έλληνες άνω των 30 ετών έμαθαν για την Λιποπρωτεΐνη – α, καθώς συμπεριλαμβάνεται στις εξετάσεις πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου που προτείνονται.

Τι είναι όμως αυτός ο δείκτης; Γιατί δεν τον γνωρίζαμε και δεν τον αξιολογούσαμε μέχρι τώρα;

-Η Λιποπρωτεΐνη – α , Lp(a), είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την σωστή εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου

-Η γνώση των επιπέδων της Lp(a) στο αίμα είναι απαραίτητη για την πρόληψη της καρδιάς

-Η μέτρηση της αρκεί να γίνεται μια φορά στη ζωή, και αναλόγως των τιμών αποφασίζεται για την επανεξέταση της.

Παγκόσμια ημέρα Ευαισθητοποίησης του κοινού

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Lp(a). O εορτασμός τιμάται στις 24 Μαρτίου προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό για την Lp(a) και το σημαντικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου και της στένωσης της αορτικής βαλβίδας.

ΤΟ 20% του πληθυσμού παγκοσμίως,1 στα 5 άτομα έχει υψηλά επίπεδα Lp(a), καθιστώντας την αυξημένη συγκέντρωση αυτής της λιποπρωτεΐνης ως την περισσότερο συχνή γενετική διαταραχή των επιπέδων των λιποπρωτεϊνών και των λιπιδίων στο αίμα. Στην Ευρώπη και τη χώρα μας, το ποσοστό του πληθυσμού με αυξημένα επίπεδα Lp(a) είναι περίπου 20%.

Το 19% των Ελλήνων έχει υψηλά επίπεδα Lp(a)

Στη χώρα μας, στοιχεία από την επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ (2002-2022) έδειξαν ότι το 19% των Ελλήνων έχει υψηλά επίπεδα Lp(a) χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ των ανδρών και γυναικών.

Πρόσφατη μελέτη από Έλληνες ερευνητές κατέδειξε ότι η ενσωμάτωση της Lp(a) στην κλινική εκτίμηση κινδύνου βελτιώνει ουσιαστικά τη σωστή διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, αναδεικνύοντας άτομα υψηλού κινδύνου τα οποία δεν θα είχαν ταυτοποιηθεί με βάση τους συμβατικούς κλινικούς δείκτες.

Μόνο το 1-2% του πληθυσμού έχει μετρήσει τα επίπεδα της

Υπολογίζεται ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν υψηλά επίπεδα Lp(a), παρόλα αυτά μόνο το 1-2% του συνολικού πληθυσμού έχει μετρήσει και γνωρίζει τα επίπεδα της. Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, όπως και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης καθώς και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, συνιστούν να γίνεται η μέτρηση της Lp(a) τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, χωρίς να χρειάζεται να γίνονται συχνές επαναλήψεις. Συνεπώς όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τα επίπεδα της Lp(a) στο αίμα μας. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλία ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της μέτρησής της.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέταση

Ο προσδιορισμός των επιπέδων της Lp(a) γίνεται με μια απλή εργαστηριακή εξέταση αίματος. Τα επίπεδα της Lp(a) που σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι >50 mg/dL (>125 nmol/L). Ωστόσο, ο πραγματικός κίνδυνος που διατρέχει κάποιος δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της Lp(a), αλλά από το συνολικό προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τι πρέπει να κάνουμε αν έχουμε υψηλά επίπεδα Lp(a)

Με δεδομένο ότι με τις υπάρχουσες θεραπείες τα επίπεδα της Lp(a) δεν μπορούν να μειωθούν σημαντικά, είναι απαραίτητο τα άτομα με αυξημένη Lp(a) να ρυθμίζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά άλλους συνυπάρχοντες παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, η υψηλή συγκέντρωση της «κακής» LDL-χοληστερόλης, ο διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και η παχυσαρκία. Επίσης, τα άτομα αυτά θα πρέπει να ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής, όπως διατροφή με λίγα λιπαρά, συχνή άσκηση και διακοπή/αποφυγή του καπνίσματος.

Τι περιμένουμε στο μέλλον;

Σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες κλινικές μελέτες στις οποίες δοκιμάζονται καινοτόμα φάρμακα που μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα της Lp(a) στο πλάσμα και αναμένεται από τα αποτελέσματα των μελετών αυτών να απαντηθεί αν η μεγάλη μείωση των επιπέδων της Lp(a) που προκαλούν τα φάρμακα αυτά θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων.