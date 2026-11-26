Γράφει ο Λάζος Μαντικός

Δεν είναι απλώς ένα videogame. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το GTA 6 έχει καταφέρει να καθηλώσει εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά από τις οθόνες τους, να γίνει αντικείμενο συζήτησης στα social media και να προκαλέσει έναν ενθουσιασμό που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

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Και κάπου εδώ γεννιέται ένα ενδιαφέρον ερώτημα: Γιατί θέλουμε τόσο πολύ να μπούμε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει;

Στο Grand Theft Auto 6 ο παίκτης μπορεί να οδηγήσει πανάκριβα αυτοκίνητα, να περιπλανηθεί σε μια εντυπωσιακή πόλη, να επισκεφθεί παραλίες, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, στριπτιτζαδικα, να κάνει σεξ, να αποκτήσει χρήματα, να ζήσει περιπέτειες, μέχρι και να συμμετέχει σε ληστεία και να πάρει αποφάσεις χωρίς να σκέφτεται τις πραγματικές συνέπειες. Μπορεί να γίνει κάποιος άλλος. Να ξεφύγει από την καθημερινότητα, από τις υποχρεώσεις, από τα άγχη και από τα όρια που επιβάλλει η πραγματική ζωή.

Ίσως, λοιπόν, η επιτυχία του να μην εξηγείται μόνο από τα εντυπωσιακά γραφικά, την τεχνολογία ή τις αμέτρητες δυνατότητες που προσφέρει. Ίσως ένα κομμάτι της απήχησής του να βρίσκεται στην ανάγκη μας να αποδράσουμε.

Γιατί στην πραγματική ζωή δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να αλλάξουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα πολυτελές αυτοκίνητο επειδή απλώς το θελήσαμε, να ξεκινήσουμε από την αρχή όποτε κουραστούμε ή να εξαφανίσουμε τα προβλήματά μας με ένα νέο επίπεδο σε ένα παιχνίδι.

Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη αντίθεση. Στο παιχνίδι έχουμε την ελευθερία να δοκιμάσουμε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας. Στην πραγματικότητα, όμως, καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό που πραγματικά είμαστε.

Μήπως τελικά δεν μας γοητεύει μόνο ο κόσμος του GTA; Μήπως μας γοητεύει η ιδέα μιας ζωής χωρίς τόσους περιορισμούς; Μιας ζωής με περισσότερες επιλογές, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερη αδρεναλίνη και λιγότερο φόβο;

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Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να παίζεις, να διασκεδάζεις και να απολαμβάνεις έναν φανταστικό κόσμο. Το ερώτημα αρχίζει όταν η εικονική πραγματικότητα γίνεται πιο ελκυστική από την πραγματική. Όταν η απόδραση μετατρέπεται σε ανάγκη και ξεχνάμε ότι η δική μας ζωή, όσο ατελής κι αν είναι, δεν έχει κουμπί επανεκκίνησης.

Και μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, υπάρχει και μια απρόσμενη ελληνική πινελιά. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ακούγεται στη Vice City με το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι», μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό του παιχνιδιού. Μια ελληνική φωνή ταξιδεύει σε έναν ψηφιακό κόσμο που συζητά ολόκληρος ο πλανήτης, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα στους Έλληνες παίκτες.

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Και ίσως τελικά ο τίτλος του τραγουδιού να ταιριάζει περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε. Γιατί έξω από τις οθόνες, στην πραγματική ζωή, όλοι έχουμε κάτι που φοβόμαστε, κάτι που αναβάλλουμε, κάτι που θα θέλαμε να αλλάξουμε.

Το GTA 6 μπορεί να μας προσφέρει έναν ολόκληρο κόσμο για να ζήσουμε όπως θέλουμε. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το πραγματικό ερώτημα παραμένει: Αν μπορούσαμε να ξανασχεδιάσουμε τη ζωή μας από την αρχή, θα επιλέγαμε να γίνουμε κάποιος άλλος ή θα βρίσκαμε επιτέλους το θάρρος να γίνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε;