Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, για την δριμεία κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Όταν ακούω αυτούς τους γενικευμένους χαρακτηρισμούς λέω “για σιγά ρε παιδί μου”, εμείς δεν είμαστε ένας χυλός, ένα πράγματα, είμαστε πρόσωπα, ο καθένας έχει μια διαδρομή Έχουμε μια κυβέρνηση που αποτελείται από υπουργούς και υφυπουργούς που στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσπαθούν να υπηρετήσουν μια αποστολή. Από πού και ως πού μπορεί να έρχεται ένας πολιτικός αρχηγός και συλλήβδην να απαξιώνει και εμένα. Έρχομαι εγώ να του πω που είμαι υπουργός Δικαιοσύνης: “βρε αγόρι μου γλυκό, έχεις να πεις κάτι για εμένα επί του συγκεκριμένου;”», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης και συνέχισε για τον Αλέξη Τσίπρα:

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«Αυτού του είδους οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί δεν πρέπει να γίνονται από πολιτικούς αρχηγούς. Όταν μάλιστα και οι ίδιοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Μη μας παριστάνει ο κ. Τσίπρας τον ηθικό. Υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από το να αλλάξεις τελευταία μέρα πριν φύγεις από την κυβέρνηση τους ποινικούς κώδικες, προκειμένου κάποιοι αντί να πάνε ισόβια, να χαιρετίσουν και να φύγουν από το δικαστήριο».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είχε προκαλέσει την κυβέρνηση να πει ονόματα για τις αποφυλακίσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε:

«Αποφυλακίσεις με τον πρώτο νόμο Παρασκευόπουλου, υπήρξαν χιλιάδες. Ο Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες, ίσως γιατί οι ποινικοί κώδικες είναι ένα καλό εργαλείο για να μπορείς να μπεις βαθιά μέσα στη διαφθορά, υπηρετώντας τη διαφθορά. Και αυτό το έκανε δύο φορές. Αντίθετα, ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και επανατοποθέτησε όλο το ποινικό σύστημα της χώρας, για να μπορεί αυτό να προστατεύει την ελληνική κοινωνία».

«Πώς μιλάμε για επίπεδο διαφθοράς. Όταν βγήκε όλο το έγκλημα έξω, δηλαδή βιαστές, παιδοβιαστές, δολοφόνοι, έμποροι ναρκωτικών, ληστές, το 80% από αυτούς, με βάσει στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας ξαναγύρισε στο έγκλημα. Και τώρα θα μας πουλάει ο Τσίπρας ηθική; Δε γίνεται αυτό. Όσον αφορά τα ονόματα, θα παρακαλούσα να ανατρέξετε στα ρεπορτάζ εκείνων των ημερών», επισήμανε.