Στο λιμάνι του Λαυρίου κατέπλευσε προσωρινά το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Paros», έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα την παρέκκλιση από το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Στο πλοίο διενεργήθηκε έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, από τον οποίο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ στη συνέχεια απέπλευσε από το Λαύριο.

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Το «Blue Star Paros» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.

Στο λιμάνι του Λαυρίου μετέβησαν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.