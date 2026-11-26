Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που θέλουμε τα φώτα πιο λαμπερά, τα γιορτινά τραπέζια πιο πλούσια και κάθε στιγμή να τη ζούμε στο έπακρο. Είναι η στιγμή που λέμε «ναι» σε όλα όσα αγαπάμε, μοιραζόμαστε αληθινές χαρές και προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στους ανθρώπους μας. Φέτος, η Lidl Ελλάς μας προσκαλεί να γιορτάσουμε τη μαγεία των ημερών «με τα χίλια» – κυριολεκτικά!

Από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, οι γιορτινές αγορές στα καταστήματα της Lidl Ελλάς αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μέσα από τον μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό της εφαρμογής Lidl Plus, 100 τυχεροί θα κερδίσουν

κουπόνια Lidl Plus συνολικής αξίας 1.000 € ο καθένας, για να συνεχίσουν τις αγαπημένες τους απολαύσεις και να γεμίζουν το καλάθι τους χωρίς έγνοιες και τη νέα χρονιά.

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Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό:

● Επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα Lidl από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου και κάντε αγορές αξίας 30€ και άνω για να λάβετε μια συμμετοχή.

● Σκανάρετε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο

● Στείλτε τις συμμετοχές σας μέσα από την εφαρμογή Lidl Plus Με κεντρικό μήνυμα «Καλύτερα Χριστούγεννα με τα 1.000!», η Lidl Ελλάς στέκεται για ακόμα μία φορά έμπρακτα δίπλα στους καταναλωτές, επιβραβεύοντας την

εμπιστοσύνη τους και προσφέροντας ουσιαστική στήριξη για τις γιορτές αλλά και το ξεκίνημα του νέου έτους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, καθώς και τους όρους και τις προυποθέσεις εδώ.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σας και ζήστε φέτος τα Χριστούγεννα…..με τα χίλια!