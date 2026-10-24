Πώς μπορούμε να διορθώσουμε το πολύ αλάτι στο φαγητό – 3 κόλπα για να διορθώσουμε την γεύση του

Ένα παραπάνω κουταλάκι αλάτι αρκεί για να χαλάσει τη γεύση ενός φαγητού, ακόμη κι αν έχεις ακολουθήσει κατά γράμμα τη συνταγή. Είτε ετοιμάζεις ένα φαγητό στην κατσαρόλα είτε δοκιμάζεις τη σάλτσα σου και διαπιστώνεις ότι είναι πιο αλμυρή απ’ όσο θα ήθελες, δεν χρειάζεται να απογοητευτείς ή να ξεκινήσεις το μαγείρεμα από την αρχή. Υπάρχουν μερικά απλά κόπλα που μπορούν να σε βοηθήσουν να ισορροπήσεις τη γεύση και να αξιοποιήσεις το φαγητό σου χωρίς περιττές σπατάλες.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά:

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1. Πρόσθεσε κάτι όξινο

Ένας εύκολος τρόπος να περιορίσεις την έντονη αίσθηση του αλατιού είναι να προσθέσεις ένα υλικό με όξινη γεύση. Λίγες σταγόνες λεμονιού ή μια μικρή ποσότητα λευκού ξυδιού μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενώ σε ορισμένες συνταγές ταιριάζει και η μουστάρδα.

Η οξύτητα βοηθά να ισορροπήσουν οι γεύσεις, κάνοντας την αλμυρότητα λιγότερο έντονη. Δεν αφαιρεί, βέβαια, το αλάτι από το φαγητό, αλλά μπορεί να βελτιώσει αισθητά το τελικό αποτέλεσμα.

Ξεκίνα με μικρή ποσότητα, ανακάτεψε καλά και δοκίμασε πριν προσθέσεις περισσότερο, ώστε να μη γίνει το φαγητό υπερβολικά ξινό.

2. Αραίωσε το φαγητό με λίγο νερό

Αν μαγειρεύεις στην κατσαρόλα και το φαγητό σου έχει βγει αρκετά αλμυρό, μπορείς να προσθέσεις λίγο νερό για να μειώσεις τη συγκέντρωση του αλατιού.

Ρίξε σταδιακά μικρές ποσότητες, ανακάτεψε και άφησε το φαγητό να σιγοβράσει για λίγα λεπτά, μέχρι να δέσουν ξανά οι γεύσεις. Αν η συνταγή το επιτρέπει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ανάλατο ζωμό αντί για νερό, ώστε να διατηρήσεις πιο πλούσια τη γεύση.

Πρόσεξε μόνο να μην προσθέσεις μεγάλη ποσότητα από την αρχή, γιατί μπορεί να αλλάξει η υφή του φαγητού. Αν χρειαστεί, άφησέ το να βράσει λίγο περισσότερο για να αποκτήσει ξανά την επιθυμητή πυκνότητα.

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3. Πρόσθεσε μια πατάτα

Η πατάτα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά κόλπα για το υπερβολικά αλμυρό φαγητό. Ωστόσο, δεν απορροφά επιλεκτικά το αλάτι σαν σφουγγάρι. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι ότι, όταν προστεθεί σε ένα φαγητό με αρκετά υγρά, απορροφά μέρος αυτών και συμβάλλει στη συνολική ισορροπία της γεύσης.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις αυτή τη λύση, καθάρισε μια πατάτα, κόψε τη σε μεγάλα κομμάτια και πρόσθεσέ τη στην κατσαρόλα όσο το φαγητό σιγοβράζει. Άφησέ τη να μαγειρευτεί μέχρι να μαλακώσει και, αν δεν θέλεις να τη σερβίρεις μαζί με το υπόλοιπο φαγητό, αφαίρεσέ τη πριν από το σερβίρισμα.

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Αν το φαγητό παραμένει πολύ αλμυρό, η προσθήκη επιπλέον ανάλατων υλικών ή υγρών είναι συνήθως πιο αποτελεσματική λύση.