Πώς να φτιάξετε σπιτικά burger λαχανικών – Η απόλυτη συνταγή

Ένα burger λαχανικών είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα από το κρέας ή αναζητούν μια νόστιμη χορτοφαγική πρόταση. Φτιάχνονται εύκολα στο σπίτι και είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα, για ένα απολαυστικό και χορταστικό γεύμα. Μπορείτε να τα σερβίρετε σκέτα ή να τα συνοδεύσετε με τηγανητές πατάτες για ένα πλήρες γεύμα που θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:

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YΛΙΚΑ

150 γρ. μανιτάρια

150 γρ. κινόα

2 σκ. σκόρδο

1 μεγάλο παντζάρι

1 γλυκοπατάτα

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1 μικρό κρεμμύδι

4 κ.σ. αλεύρι

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2 κ.γ. ελαιόλαδο

Ξύσμα από 2 lime

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Αλάτι

Πιπέρι

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Για την πίκλα με καρότο:

1 μεγάλο καρότο

2 κ.σ. ξύδι

1 κ.γ. καστανή ζάχαρη

Για το σερβίρισμα:

Ψωμάκια για burger

Μαγιονέζα

Ντομάτα, κομμένη σε ροδέλες

Τυρί cheddar

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ξεκινάμε τη συνταγή φτιάχνοντας την πίκλα καρότο. Ρίχνουμε σε ένα μπολ το καρότο, το ξύδι, τη ζάχαρη, τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε στην άκρη για μια ώρα αφού τα σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη.

Συνεχίζουμε με τα burger και ρίχνουμε σε ένα τηγάνι το λάδι σε μέτρια φωτιά. Εκεί ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένα, τα μανιτάρια κομμένα σε φέτες ή μικρά κομμάτια, την γλυκοπατάτα αφού την έχουμε τρίψει, αλάτι, πιπέρι, τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε για πέντε λεπτά. Στη συνέχεια τα βγάζουμε από τη φωτιά, τα αδειάζουμε σε ένα μπολ και τα αφήνουμε στην άκρη.

Τώρα σε ένα μπολ ρίχνουμε τη βρασμένη κινόα, το παντζάρι τριμμένο, το ξύσμα lime, το αλεύρι, βάζουμε αλάτι και πιπέρι ξανά και ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι να γίνουν όλα τα υλικά ένα ενιαίο μείγμα. Στο τέλος ρίχνουμε λίγο ακόμα αλεύρι από πάνω και βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα μέχρι να σφίξει καλά.

Στη συνέχεια μόλις η ζύμη των μπιφτεκιών είναι έτοιμη και σφιχτή, ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι με λάδι σε μέτρια φωτιά, πλάθουμε τα μπιφτέκια με διάμετρο περίπου 6 εκ. και πάχος 3 εκ. και τα τοποθετούμε μέσα στο τηγάνι όπου τα ψήνουμε για 6-7 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να γίνει το χρώμα τους σκούρο.

Τα μπιφτέκια είναι έτοιμα και τώρα μπορούμε να τα σερβίρουμε μέσα στα στρογγυλά ψωμάκια και να τα γεμίσουμε με την χειροποίητη πίκλα καρότο, μια φέτα ντομάτα, τυρί cheddar και μαγιονέζα!