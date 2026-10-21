Πανεύκολα μπισκότα με 3 υλικά – Η viral συνταγή που μπορούν να φτιάξουν μικροί και μεγάλοι

Μπορούμε να φτιάξουμε λαχταριστά μπισκότα με μόλις 3 υλικά, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και σε ελάχιστο χρόνο. Μια εύκολη συνταγή που έχει γίνει viral στο TikTok αποδεικνύει πως δεν χρειάζονται περίπλοκες διαδικασίες για να απολαύσουμε σπιτικά μπισκότα.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά που θα χρειαστείτε και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:

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ΥΛΙΚΑ

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

1 φαρίνα

250γρ. αγελαδινό βούτυρο

Προαιρετικά: Κακάο

Προαιρετικά: Κανέλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αφού το βούτυρό μας έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, το χτυπάμε παρα πολύ καλά με ένα μίξερ, μέχρι να γίνει άσπρο.

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Ρίχνουμε σιγά σιγά το ζαχαρούχο γάλα μας και συνεχίζουμε να χτυπάμε.

Έπειτα ρίχνουμε την φαρίνα μας σιγά σιγά και συνεχίζουμε το χτύπημα.

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Πλάθουμε τα μπισκότα στο σχήμα και μέγεθος της επιλογής μας.

Προαιρετικά μπορούμε να χωρίσουμε την ζύμη μας και να προσθέσουμε λίγο κακάο στα μισά ώστε να γίνουν σοκολατένια.

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Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 160 βαθμούς και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά.

Τα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Καλή απόλαυση!