Η πιο εύκολη και υγιεινή μακαρονάδα με ντοματίνια, μπρόκολο και τριμμένη φέτα

Αν ψάχνετε μία εύκολη και υγιεινή παράλληλα μακαρονάδα, σας έχουμε την κατάλληλη μεσογειακή συνταγή για να φτιάξετε στο σπίτι σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αφού την δοκιμάσετε, μετά θα θέλετε να την φτιάχνετε ξανά και ξανά.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για την συνταγή σας και βήμα προς βήμα την εκτέλεσή της:

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ΥΛΙΚΑ

Ένα πακέτο πένες ή λαζάνια

50 γρ. βούτυρο

Μαϊντανός

Μία σκελίδα σκόρδο

Πιπέρι

Αλάτι

1 Κύβος λαχανικών

1 κ.σ. ζάχαρη

1/2 κ.γ. βασιλικό

1 1/2 ποτήρι νερό

Σάλτσα από ντοματίνια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με το χρόνο που αναγράφει η συσκευασία

Σοτάρουμε το βούτυρο μαζί με το σκόρδο αφού το ψιλοκόψουμε

Βάζουμε το μπρόκολο στο μούλτι και το αλέθουμε ελαφρώς και στη συνέχεια το προσθέτουμε στο βούτυρο και το σκόρδο και το αφήνουμε 2-3 λεπτά

Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση και τα ρίχνουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και το 1,5 ποτήρι νερό και το αφήνουμε για δέκα λεπτά το πολύ

Προσθέτουμε τα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα που έχουμε φτιάξει και ανακατεύουμε καλά

Πριν σερβίρουμε αν θέλουμε τρίβουμε φέτα και ανακατεύουμε ξανά

Μοιράζουμε σε πιάτα και το φαγητό μας είναι έτοιμο για απόλαυση!