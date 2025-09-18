Ξεκινάει η πρώτη φάση της προπώλησης για 11 ξεχωριστές παραγωγές της Στέγης

Η Στέγη φέτος στρέφει το βλέμμα μας προς κάτι που μας αφορά βαθιά: την οικογένεια. Αυτήν που γεννηθήκαμε, αυτήν που επιλέξαμε. Με τα τραύματα και τα θαύματά της.

Σε αυτήν τη συμβολική χρονική στιγμή, που η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια, μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον πρώτο ιστό της ζωής μας, στη δίνη της οικογένειας, μερικές φορές ως οδηγό επιβίωσης, άλλοτε όχι μόνο ως βιολογικός δεσμός αλλά ως κοινότητα, ως πεδίο μνήμης και μέλλοντος, ως πυρήνας ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 ξεδιπλώνεται ένα πολύμορφο οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από έργα που μιλούν για την εγγύτητα και την απόσταση, τον έρωτα και την απώλεια, την ανάγκη να ανήκεις και τον φόβο να χαθείς, ιστορίες που αγγίζουν τη μνήμη, τη μεταβίβαση, την αποξένωση και την επιθυμία και μας προσκαλούν να επανεξετάσουμε τι σημαίνει «οικογένεια» σήμερα.

Η νέα σεζόν της Στέγης ξεκινά την προπώληση των παραστάσεων του 2025-26 με ένα νέο μοντέλο τριών διακριτών φάσεων, και όπως συμβαίνει συνήθως καμία Φάση δεν κρατάει για πάντα.

Η καλύτερη Φάση είναι τώρα. Η Α’ φάση προπώλησης της Στέγης ανοίγει με EarlyTickets το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Περιορισμένες θέσεις σε προνομιακές τιμές για συγκεκριμένες παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής, ενώ οι παραστάσεις της Μικρής Σκηνής και οι περισσότερες εκθέσεις σε Στέγη και Onassis Ready, θα διατηρήσουν σταθερή τιμή και μία μόνο φάση προπώλησης.

Ο αριθμός εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη, Α’ φάση προπώλησης είναι περιορισμένος. Η ημερομηνία προπώλησης του συνόλου των εισιτηρίων θα ανακοινώνεται στο onassis.org, στη σελίδα κάθε παράστασης

ΟΙ 11 ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 2 MASTERCLASSES ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ.

you are invited | Juergen Teller

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19.10 — 30.12.25 | Έκθεση στο Onassis Ready

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση. Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy, από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Τέλερ στην πιο εκτενή ατομική έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Παρελθόν (Le Passé) | Julien Gosselin

16— 19.10.25 | Θέατρο στην Κεντρική Σκηνή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα επικό θεατρικό έργο που ξετυλίγεται σαν μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, τον έρωτα και τον ουμανισμό, με ζωντανή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες από έναν επταμελή θίασο. Με την υπογραφή του κορυφαίου Γάλλου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Οιδίποδας| Robert Icke

20.11 — 28.12.25 | Θέατρο στην Κεντρική Σκηνή

Από το West End του Λονδίνου στην Αθήνα. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί έναν σπουδαίο ξένο σκηνοθέτη στην πρώτη του συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Robert Icke υπογράφει μια εκρηκτική σύγχρονη διασκευή του «Οιδίποδα» μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ που θα μας καθηλώσει. Δυνατές ερμηνείες από κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ανατροπές, μυστικά και συγκρούσεις που κόβουν την ανάσα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Ο Χορός των εραστών| Tiago Rodrigues

04.12.25 — 18.01.26| Θέατρο στη Μικρή Σκηνή

Μετά από ενθουσιώδεις κριτικές και συγκινητική αποδοχή από το κοινό στο περσινό sold-out στη Μικρή Σκηνή, το έργο-ύμνος στην αγάπη του Πορτογάλου δημιουργού επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Οι δύο Έλληνες πρωταγωνιστές γίνονται ένα, σε μια συνάντηση που μένει αξέχαστη.

Ένα ζευγάρι μες στη νύχτα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» λέει εκείνη. «Δεν μπορεί να αναπνεύσει» επαναλαμβάνει εκείνος. Ορμούν στο αυτοκίνητο και τρέχουν για το νοσοκομείο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

STEGI.RADIO Takeover 2026

13 — 14.02.26 | Μουσική στη Στέγη

Για τρίτη χρονιά, το web radio της Στέγης κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο με δύο εκρηκτικές νύχτες αφιερωμένες στην επιθυμία, τη συμπερίληψη και την απελευθερωτική δύναμη του clubbing. Σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, ανερχόμενοι DJs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ένταση. Μια κοινότητα στο ίδιο dancefloor.

Στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, το STEGI.RADIO Takeover 2026 έρχεται ως μια ωδή στην ανοιχτότητα, την επιθυμία, και τις απελευθερωτικές και συμπεριληπτικές μορφές clubbing. Από τον ambassador της techno του Ντιτρόιτ, Carl Craig, και τον εμβληματικό Moodymann έως την ανατρεπτική MC Yallah και τον βασιλιά του dabke-techno, Omar Souleyman, το Takeover επιστρέφει με εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες από όλες τις γωνιές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής και ένα lineup που υπόσχεται να γεμίσει κάθε χώρο της Στέγης με τολμηρή διάθεση και απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Μια αχόρταγη σκιά | Mariano Pensotti

05.03 — 26.04.26 | ΘέατροστηΜικρήΣκηνή

Ο διεθνώς διακεκριμένος Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας και η ελληνική εκδοχή του νέου έργου του με δύο ηθοποιούς ως ορειβάτες, ηθοποιούς και γιους που ζουν κάτω από την «αχόρταγη σκιά» ενός βουνού, μιας καριέρας και ενός πατέρα. Μνήμη, ταυτότητα, πατρότητα. Στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Πατέρες και γιοι. Ορειβασίες και πτώσεις. Παγόβουνα, φαντάσματα, η αλήθεια και η κινηματογραφημένη εκδοχή της, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και κωμικές ανατροπές, με ένα tour de force ντουέτο, τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι, στην πρώτη τους θεατρική συνύπαρξη.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Photographs | Γιώργος Λάνθιμος

07.03 — 17.05.26 | Έκθεση στο -1 της Στέγης

Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά, το ελληνικό κοινό έρχεται σε επαφή με τέσσερα φωτογραφικά σύνολα που ο Λάνθιμος δημιούργησε την τελευταία πενταετία. Τα έργα αυτά συνθέτουν ένα σπάνιο παράθυρο στο βλέμμα και την εικαστική του γλώσσα, ανοίγοντας νέες προοπτικές στη βαθύτερη κατανόηση αυτού του μοναδικού οραματιστή.

Η έκθεση περιλαμβάνει τρεις σειρές φωτογραφιών που γεννήθηκαν μέσα στους χώρους των ταινιών του, τραβηγμένες στο περιθώριο των γυρισμάτων σε τοποθεσίες όπως η Νέα Ορλεάνη και η Ατλάντα, αλλά και σε στούντιο στη Βουδαπέστη, όπου στήθηκαν ολόκληρες πόλεις ως κινηματογραφικά σκηνικά. Παράλληλα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως μια εν εξελίξει προσωπική σειρά φωτογραφιών που ο Λάνθιμος δημιουργεί στην Ελλάδα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα | Γιάννης Αγγελάκας

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώργος Γούσης

12.03 — 26.04.26 | Μουσική / Θέατρο στην Κεντρική Σκηνή

Ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής επανέρχεται μετά τη «Νέκυια» με μια νέα παράσταση-εμπειρία. Μια ηλεκτρισμένη ωδή στον πρίγκιπα που κάποτε όλοι αγαπήσαμε, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των «Μαγνητικών πεδίων».

Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, «Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα», φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Dr. GaborMaté| Σε μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου

23.05.26 | Συζήτηση & προβολή ταινίας στην Κεντρική Σκηνή

Πώς σωματοποιείται το άγχος; Πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας; Και γιατί έχουμε κανονικοποιήσει τις λάθος αξίες; O κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών best sellers σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Ντοκιμαντέρ: The Wisdom of Trauma | Zaya & Maurizio Benazzo

Μπορεί το τραύμα να γίνει η ευκαιρία μας για θεραπεία; To πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ με τον Gabor Maté σε παραγωγή των Zaya και Maurizio Benazzo από την Science and Nonduality (SAND) έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, για να αναδείξει τη σοφία του τραύματος.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

H Απόσταση | Tiago Rodrigues

07 — 10.05.26 | Θέατρο στην Κεντρική Σκηνή

Έτος 2077. Ένας πατέρας. Μια κόρη. Εκείνος στη Γη. Εκείνη στον Άρη. Η ανθρωπότητα σε οριακή στιγμή. Η σχέση τους επίσης. Πόσα μίλια μπορεί να διανύσει αυτή η αγάπη; Η παράσταση που συγκίνησε την Αβινιόν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες, ένας σπουδαίος παραμυθάς του σύγχρονου θεάτρου, στο τελευταίο του έργο μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια. Ένας δεσμός πέρα από πλανήτες, περιβαλλοντικές καταστροφές, ζωές. Ένα φωνητικό μήνυμα που διανύει το άπειρο. Και μετά άλλο ένα, και άλλο ένα. Κάθε επικοινωνία πιο δυνατή από τη μνήμη, πιο αχανής από την απόσταση. Δύο ζωές σε τροχιά πάνω σε μια περιστροφική σκηνή, μακριά, κι όμως πιο κοντά από ποτέ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

By Heart | Tiago Rodrigues

11 — 12.05.26 | Θέατρο στη Μικρή Σκηνή

Σε έναν κόσμο όπου απομνημονεύουμε κυρίως αριθμούς password και PIN, τι θέση έχει μια παράσταση που χτίζεται γύρω από το πώς δέκα άνθρωποι μαθαίνουν απέξω ένα σονέτο του Σαίξπηρ; Ένας συγκινητικός μονόλογος του Πορτογάλου δημιουργού, με δέκα εθελοντές θεατές να μοιράζονται μαζί του τη σκηνή. Η σκηνή είναι άδεια. Υπάρχουν μόνο δέκα καρέκλες και καφάσια με βιβλία. Περιμένουν τους δέκα εθελοντές θεατές, που ο Ροντρίγκες καλεί στην έναρξη της παράστασης. Το By Heart, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στη Στέγη, επιστρέφει, με τον συγγραφέα-σκηνοθέτη του ως ηθοποιό-αφηγητή, να ξετυλίγει ένα χρονικό προσωπικών και συλλογικών ιστοριών, διδάσκοντας ταυτόχρονα –στα ελληνικά– ένα σονέτο του William Shakespeare.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

ONASSISMASTERCLASSES

Η Στέγη ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στους διεθνείς δημιουργούς, που τη φετινή χρονιά παρουσιάζουν στις σκηνές της τα έργα τους, και στις εγχώριες κοινότητες θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, μέσα από μια σειρά μοναδικών συναντήσεων.

Masterclass συγγραφής και σκηνοθεσίας με τον JulienGosselin

18.10.25 | Μικρή Σκηνή

Η μοναδική προσέγγιση της μεθόδου εργασίας του Ζυλιέν Γκοσλέν και η δημιουργία του “Le Passé”. Με αφορμή τις παραστάσεις του έργου του στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, ο φημισμένος Γάλλος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι προσφέρει ένα μοναδικό masterclass σε επαγγελματίες του θεάτρου και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τη δημιουργική σκέψη.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Εργαστήριο |Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα, από τον Dr. GaborMaté

23.05.25 | Μικρή Σκηνή

Το θεραπευτικό εργαστήριο με τον Gabor Maté εστιάζει στην ανάδειξη του τραύματος ως μέσου αυτοΐασης του σώματός μας. Βασισμένο στο βιβλίο του, «Ο μύθος του φυσιολογικού: Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα».

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Κλείστε τη θέση σας

Ανακαλύψτε το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν