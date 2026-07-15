Η τελευταία συνέντευξη της Μάρως Κοντού: “Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή” – Ποια ήταν η φράση που τη σημάδεψε

Τεράστια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι πέθανε σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία είχε παραχωρήσει την τελευταία της συνέντευξη στο Mega.

Μιλώντας στη Νίκη Λυμπεράκη, πριν από περίπου δύο μήνες, είχε εξιστορήσει τη ζωή και την καριέρα της, ενώ είχε ανοίξει την καρδιά της και είχε αποκαλύψει στιγμές που είχαν αφήσει το απότυπωμά τους. «Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή. Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια» είχε τονίσει μεταξύ άλλων.

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Η Μάρω Κοντού εξομολογήθηκε «όταν ήμουν 14 ετών, μέσα σε περίπου έναν χρόνο ψήλωσα 11 πόντους και άρχισα να ντρέπομαι για το σώμα μου… Εκεί γεννήθηκε η μεγάλη μου αγάπη για τον χορό».

Επίσης, αποκάλυψε ότι, ολοκληρώνοντας τη σχολή χορού, της προτάθηκε υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό, κάτι που όμως δεν βρήκε σύμφωνη τη μητέρα της. «Όταν άκουσε για την υποτροφία, μου είπε “ποιο εξωτερικό; Θα τελειώσεις το Γυμνάσιο, θα ολοκληρώσεις τη σχολή και μετά θα πας να δουλέψεις, όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”».

Σύμφωνα με τη σπουδαία ηθοποιό, μία από τις στιγμές που την καθόρισαν ήταν όταν έμαθε ότι ζητούνταν κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου από τον Ροντήρη. «Πήγα να δώσω εξετάσεις και από τις 60 κοπέλες κράτησαν τις 20. Ανάμεσά τους ήμουν και εγώ», είχε πει.

«Η μητέρα μου δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα που@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτή η στάση με επηρέασε για πολλά χρόνια», ανέφερε συγκινημένη στην τελευταία της συνέντευξη και πρόσθεσε:

«Ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι πολύ σοβαρή, να μη χαμογελώ, να μην είμαι εκδηλωτική, για να μη δώσω αφορμές και για να μη δικαιωθεί εκείνη η βαριά κουβέντα που είχε ειπωθεί τότε».