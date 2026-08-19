“Spider-Man: Brand New Day” – Ο Peter Parker αντιμέτωπος με τα συναισθήματά του

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Ο Peter Parker είναι απομονωμένος με τα συναισθήματά του. Βρισκόμαστε 4 χρόνια μετά το τέλος του No Way Home. O Doctor Strange με το ξόρκι του έκανε τους πάντες να ξεχάσουν την αληθινή ταυτότητα του Peter Parker.

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O Ήρωας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, θυσιάζει την προσωπική του ζωή για το κοινό καλό. Ο Spidey όμως δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του την αγαπημένη του MJ (Zentaya – φρεσκοπαντρεμένοι και στην αληθινή ζωή), αλλά ούτε και τον φίλο του Ned Leeds (Jacob Batalon). Τους έχει και τους δύο στην καρδιά του. Ο Tom Holland μπορούμε να πούμε ότι αφήνει το δικό του αποτύπωμα στη νέα γενιά (μετά τους Tobey Maguire και Andrew Garfield).

Το Spider-Man: Καινούρια Μέρα είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Παίζει διαρκώς με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Η συνταγή είναι τσεκαρισμένη και επιτυχημένη. Όταν το έργο (όπως και στη ζωή) απευθύνεται στο συναίσθημα του ανθρώπου, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το καινοτόμο στοιχείο της ιστορίας είναι και η εμφάνιση της Jean Grey από τους X-Men (την υποδύεται η Sadie Sink) η οποία περιπλέκει τα πράγματα. Η τηλεπαθητική Τζιν (η πιο δυνατή από τους X-Men) επηρεάζει τον κόσμο μαζί και τον Spider-Man. Κάτι άλλο όμως συμβαίνει…

Η εμφάνιση του Frank Castle / Punisher (ο Jon Bernthal) δίνει άλλο τόνο στην ταινία. Υπάρχει χημεία με τον Parker. Στο Brand New Day θα δείτε και την πάντα πειστική Florence Pugh (η Yelena Belova / Black Widow).

O Mark Ruffalo ως Bruce Banner ο Hulk δηλαδή, δεν χρειάζεται συστάσεις. Με τα flash back του σκηνοθέτη (φοβερός ο Destin Daniel Cretton) θα δείτε πάλι τη θεία May Parker, την Marisa Tomei.

O Spider-Man επανέρχεται στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Στο ΜCU έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα αυτός ο Ήρωας, από μικρούς και μεγάλους. Ο Peter βρίσκεται διαρκώς μέσα στην τεχνολογία (με τις γνώσεις του) και σε αυτό το project δεν παλεύει για την επιβίωση του όπως τον έχουμε συνηθίσει. Αντιμετωπίζει περισσότερο τον διχασμένο εαυτό του. Τελικά τι από τα δύο είναι; Ο Spider-Man ή ο Peter Parker? Μήπως και τα δύο…

Τα ειδικά εφέ φαίνονται αληθοφανή. Οι σκηνές δράσης είναι εντυπωσιακές. Το Brand New Day μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν επανεκκίνηση του franchise. Είναι δικαιολογημένη η τεράστια εισπρακτική του επιτυχία (τα έχει διαλύσει όλα στο παγκόσμιο Box Office)! Στην Αμερική είναι αυτή τη στιγμή η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών! Οι εισπράξεις στον κόσμο ξεπερνάνε τα 2,023 δις δολάρια. Είναι 8η στον κόσμο σε εισπράξεις πίσω από τον Τιτανικό, τα Avatar και το Endgame.

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Η συνεργασία της Marvel Studios με τη Sony Pictures αφήνει εποχή.

Απολαύστε τη και σε θερινό Cinema!