Πέθανε ο Γιάννης Φλέσσας: Ο δημοσιογράφος που «τρύπωσε» στο αυτοκίνητο της Μελίνας Μερκούρη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Φλέσσας, μία ιδιαίτερη μορφή του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, που στη διάρκεια μιας πορείας περίπου τεσσάρων δεκαετιών κατάφερε να συναντήσει και να συνομιλήσει με ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

Από τον Φρανκ Σινάτρα, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Μπομπ Ντίλαν μέχρι τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ, τον Άντονι Κουίν και τον Ελία Καζάν, ο Γιάννης Φλέσσας δημιούργησε ένα εντυπωσιακό δημοσιογραφικό αρχείο.

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Ανάμεσα στις ιστορίες της ζωής του, ωστόσο, ξεχωρίζει εκείνη που τον συνέδεσε με τη Μελίνα Μερκούρη και με μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η συνέντευξη με τη Μελίνα στο Παρίσι

Στα τέλη του 1972 ο Γιάννης Φλέσσας ταξίδεψε στο Παρίσι και επιδίωξε να συναντήσει τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό και είχε αναπτύξει έντονη αντιδικτατορική δράση.

Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ίδιας και του περιβάλλοντός της χρειάστηκε, όπως είχε διηγηθεί αργότερα ο ίδιος, να τους πείσει ότι δεν είχε σχέση με το καθεστώς των συνταγματαρχών.

Η συνάντηση τελικά πραγματοποιήθηκε και ο Φλέσσας εξασφάλισε μία συνέντευξη με έντονο πολιτικό περιεχόμενο. Οι εφημερίδες της Αθήνας δεν προχώρησαν στη δημοσίευσή της και τελικά η συνέντευξη παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1973 από την εφημερίδα «Θεσσαλονίκη».

Όταν «τρύπωσε» στο αυτοκίνητο της Μελίνας Μερκούρη

Η ιστορία τους είχε και συνέχεια.

Μετά την πτώση της δικτατορίας, όταν η Μελίνα Μερκούρη και ο Ζυλ Ντασέν επέστρεψαν στην Ελλάδα, ο Γιάννης Φλέσσας βρέθηκε και πάλι εκεί.

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Με την επιμονή του ρεπόρτερ κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητο που μετέφερε το ζευγάρι, ζώντας από κοντά και καταγράφοντας τις πρώτες συγκινητικές στιγμές της επιστροφής της Μελίνας στην πατρίδα.

Ήταν ένα περιστατικό που ο ίδιος θυμόταν και αφηγούνταν πολλά χρόνια αργότερα, χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη δημοσιογραφία: ο ρεπόρτερ έπρεπε να βρίσκεται εκεί όπου συνέβαινε η ιστορία.

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Δείτε τον Γιάννη Φλέσσα να θυμάται τις μεγάλες συναντήσεις της δημοσιογραφικής του διαδρομής:

Από τον Σινάτρα και τον Ντίλαν μέχρι τον Ελύτη και τον Χατζιδάκι

Η δημοσιογραφική διαδρομή του Γιάννη Φλέσσα ξεκίνησε το 1962, όταν εργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου στην «Αθλητική Ηχώ».

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Για 26 χρόνια εργάστηκε ως καλλιτεχνικός συντάκτης στην εφημερίδα «Έθνος», ενώ στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε επίσης με «Το Βήμα» και τη «Μεσημβρινή», καθώς και με σειρά περιοδικών.

Από το 1977 έως το 1997 έκανε παράλληλα μουσικές εκπομπές στο Κρατικό Ραδιόφωνο.

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Στη μακρά πορεία του συνομίλησε με κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, μεταξύ των οποίων οι Οδυσσέας Ελύτης, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ειρήνη Παππά, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Μιχάλης Κακογιάννης, Δημήτρης Χορν και Έλλη Λαμπέτη.

Εξίσου εντυπωσιακός ήταν ο κατάλογος των διεθνών προσωπικοτήτων από τις οποίες πήρε συνέντευξη: Φρανκ Σινάτρα, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μπομπ Ντίλαν, Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Ελία Καζάν, Άντονι Κουίν, Τζοάν Μπαέζ και Τζέιν Φόντα ήταν ορισμένοι μόνο από αυτούς.

Οι συνεντεύξεις μιας ολόκληρης εποχής

Μέρος αυτού του πολύτιμου δημοσιογραφικού υλικού συγκεντρώθηκε αργότερα στο βιβλίο του «Κουβεντιάζοντας – 30 συνεντεύξεις & ένα αντίο», μέσα από το οποίο ο Γιάννης Φλέσσας άνοιξε το αρχείο του και μοιράστηκε συνεντεύξεις, φωτογραφίες και αναμνήσεις από μία διαφορετική εποχή του πολιτιστικού ρεπορτάζ.

Μεγάλη αγάπη του υπήρξε παράλληλα η κινηματογραφική μουσική, έχοντας δημιουργήσει μέσα στα χρόνια μία ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή δίσκων.

Ο Γιάννης Φλέσσας άφησε πίσω του όχι μόνο μία μακρά δημοσιογραφική διαδρομή, αλλά και ένα αρχείο συναντήσεων με ανθρώπους που σημάδεψαν τον κινηματογράφο, τη μουσική, το θέατρο και τον ελληνικό πολιτισμό.