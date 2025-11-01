Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Θεσσαλονίκη: Απόψε η μεγάλη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο – Sold out μέσα σε λίγες ώρες

Μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια έγιναν καπνός

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η καρδιά της χιπ-χοπ σκηνής “χτυπάει” σήμερα (1/11) στη Θεσσαλονίκη καθώς η πόλη κινείται σε ρυθμούς “ΛΕΞ” λόγω της αποψινής μεγάλης συναυλίας στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η συναυλία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου όμως τελικά άλλαξε ημερομηνία και μεταφέρθηκε για σήμερα. Τα εισιτήρια έγιναν καπνός μέσα σε λίγες ώρες ενώ και κάποια επιπλέον εισιτήρια που κυκλοφόρησαν, εξαφανίστηκαν κι αυτά.

Το Καυτανζόγλειο αναμένεται να είναι απόψε κατάμεστο για να υποδεχθεί τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Οι πόρτες αναμένεται να ανοίξουν στις 17:00.

