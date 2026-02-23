Στο Ertflix παίζεται το «The Equalizer 3» με τον Denzel Washington – Ταινία που αγγίζει την ψυχή

Του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Το The Equalizer 3 (2023) είναι και αυτό καλογυρισμένο και συναισθηματικά φορτισμένο. Παρόλο που ο σκηνοθέτης Antoine Fuqua (Ημέρα Εκπαίδευσης, Τα Δάκρυα του Ήλιου, Ο Αριστερόχειρας, Ο Εκτελεστής) είχε δηλώσει ότι με το τρίτο μέρος ολοκληρωνόταν το franchise, ο Denzel Washington επιβεβαίωσε το 2024 ότι θα επιστρέψει ως Robert McCall. Θα υπάρξει τέταρτη και πέμπτη συνέχεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.

Το The Equalizer έχει γίνει και τηλεοπτική σειρά, όχι όμως τόσο πετυχημένη.

Ο Denzel Washington, ο εξαιρετικός αυτός ηθοποιός, δεν αντέχει την αδικία. Μπορεί ο χαρακτήρας του Robert McCall να εκφράζει την αγανάκτηση όλων μας για εκείνα τα άτομα που κακοποιούν τις γυναίκες (δείτε και το πρώτο που είναι πάντα επίκαιρο) και ασκούν βία στους ανθρώπους. Στην ιστορία θίγεται και το συνταξιοδοτικό. Ο ίδιος βρίσκεται πάντα σε δίλημμα με τον ίδιο του τον εαυτό… επειδή έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Γνωρίζει τις δυνάμεις του και το ποιoς είναι (αυτογνωσία) και αυτός είναι ο λόγος που δυσκολεύεται να πάρει την απόφαση. Για να αντιδράσει…

O Αμερικανός σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά έγινε γνωστός για τη σκηνοθεσία γνωστών μουσικών βίντεο για τους Toni Braxton, Stevie Wonder, Prince και Coolio (όλοι θυμόμαστε το Gangstas’s Paradise από την Ασυμβίβαστη Γενιά του 1995). Ο Αντουάν καταπιάνεται με θέματα που αφορούν τη ζωή και την αδικία.

Για τα γυρίσματα του πρώτου The Equalizer (2014), μίλησαν με αληθινές κοπέλες οι οποίες έχουν υποστεί σωματική και ψυχολογική βία. Κακοποίηση στη ζωή τους. Ο Denzel είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για αυτό το θέμα, κάτι που φαίνεται και στον ρόλο του. Ο ίδιος άκουγε με προσοχή (από όσα έχει δηλώσει) τις μαρτυρίες των γυναικών. To συνεργείο και το cast των ηθοποιών είχαν επισκεφτεί αληθινά μέρη και τοποθεσίες για τα γυρίσματα του έργου. Κάποιοι «νταήδες» τους κοίταζαν περίεργα…

Το The Equalizer 3 παίζεται στο Ertflix.

O Robert McCall θα αναλάβει πάλι δράση για να σώσει τους αγαπημένους του. Αυτή τη φορά βρίσκεται σε ένα χωριό της Σικελίας. Ο ίδιος παλεύει, εδώ και χρόνια, για τη δική του ηρεμία και ψυχική γαλήνη. Η Ιταλία είναι τελικά η Ιθάκη του; Η αρχή θα σας θυμίσει και λίγο The Bourne Identity. O ΜcCall για ακόμα μία φορά θα αντιμετωπίσει τη Mafia και το οργανωμένο έγκλημα.

Tα locations στα ιταλικά σοκάκια θα σας ταξιδέψουν. Τα γυρίσματα έγιναν κυρίως στην ακτογραμμή του Αμάλφι (Καμπανία), αλλά και σε Ρώμη, Νάπολη. Το Equalizer 3 θα σας γεμίσει με συναισθήματα. Θα δείτε και την Dakota Fanning η οποία έχει μεγαλώσει. Είναι η γνωστή σε όλους μας Pita Ramos από το Man on Fire (Δια Πυρός και Σιδήρου – Αρκούδος Κρίζι). Εάν δεν έχετε δει το Man on Fire με τον Denzel Washington, μην καθυστερείτε (παίζεται στο TCM μέσω Cosmote). Στο έργο του 2004 η Fanning ήταν 10 ετών.

Η Dakota Fanning έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στη δραματική ταινία I Am Sam το 2001, με τον Sean Penn και την Michelle Pfeiffer. Για την ερμηνεία της έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Screen Actors Guild. Θα τη θυμάστε και στον Πόλεμο των Κόσμων το 2005 με τον Tom Cruise.

Στην ταινία παίζει ο Remo Girone as Enzo (από το Ford v Ferrari), ο Eugenio Mastrandrea και η Gaia Scodellaro.

Τελικά, η αγάπη μπορεί να κερδίσει τους πάντες; Αρκεί να βρίσκεστε στο σωστό μέρος την κατάλληλη χρονική στιγμή της ζωής σας. Μην χάνετε λοιπόν καιρό, επειδή ο χρόνος τρέχει. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και βρείτε την ευτυχία!

