«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Η ιστορία αγάπης που ανάβει φωτιές μέχρι σήμερα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη είναι μία σύγχρονη ματιά της Έμεραλντ Φένελ, στο τόσο πολυσυζητημένο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ. Από τις πιο γνωστές ιστορίες αγάπης όλων των εποχών!

Το Wuthering Heights έχει γνωρίσει πολλές διασκευές στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Πολύ ωραία ταινία ήταν και αυτή του 1992 με τον Ρέιφ Φάινς και την Ζιλιέτ Μπινός. Η μεταφορά της Emerald Fennell είναι σοκαριστικά ωραία. Είναι γυναίκα και η προσέγγιση πάντα μιας γυναίκας είναι διαφορετική και σίγουρα πιο ρεαλιστική. Η Fennell έχει κερδίσει το Όσκαρ Σεναρίου για το Promising Young Woman.

Ίσως από το 1847 (όταν και εκδόθηκε το μυθιστόρημα της Emily Brontë) να μην έχουν αλλάξει και πολλά στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά στη ζωή δεν παντρευόμαστε πάντα αυτούς που αγαπάμε. Όσοι το καταφέρνουν είναι από τους τυχερούς και βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Έρωτες βέβαια και πάθη, υπάρχουν πολλά…

Tα πρώτα 20 λεπτά είναι λίγο βαρετά. Προσέξτε όμως την κάθε σκηνή επειδή το τέλος θα σας ανταμείψει (να έχετε μαζί σας και χαρτομάντηλα). Η τελευταία σκηνή μπορεί να σας θυμίσει και Τιτανικό…Μετά το πρώτο μισάωρο, όταν και εμφανίζεται η Margot Robbie τότε η ταινία αρχίζει να ανεβαίνει. Με τη Margot κρατιέται όλη η ιστορία. Αναρωτιέμαι, πώς μια τέτοια ταινία δεν είναι υποψήφια για Όσκαρ. Ίσως η Ακαδημία οφείλει (καλό είναι) να δίνει περισσότερο χρόνο στα έργα που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

H μουσική του Anthony Willis (Promising Young Woman) θα σας ταξιδέψει

Η εκδοχή της Emerald Fennell δεν είναι και τόσο κοντά με το μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει αναλυτική αναφορά στον αδερφό της Κάθριν, Χίντλεϋ. Έχει πειράξει την ιστορία και έχει παραλείψει πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι με τη ματιά της σκηνοθέτριας και σεναριογράφου. Το όνομα Χίθκλιφ, ακούγεται στο έργο για πρώτη φορά όταν η Κάθριν (Μάργκο Ρόμπι) λέει ότι «θα δώσουμε το όνομα του νεκρού αδελφού μου» στον υιοθετημένο αδελφό της (που είναι ο Τζέικομπ Ελόρντι). Παρόλα αυτά, τα Ανεμοδαρμένα ύψη, το γοτθικό αυτό μυθιστόρημα, όσο παρεξηγημένο και αν είναι, είναι πολύ μεγάλο σε νόημα. Σίγουρα είναι προκλητικό, έχει να κάνει με τις ηθικές αξίες του κάθε ανθρώπου, αλλά δεν γίνεται να μην προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Τις επιλογές δηλαδή κάποιων ατόμων. Αν θέλετε τις επιλογές όλων μας.

Μετά από τόσα χρόνια και εποχές, το Wuthering Heights, προκαλεί ακόμα ερωτήματα. Αγάπη, εκδίκηση, προδοσία, κοινωνικές τάξεις, ψυχική βία και ηθικά διλήμματα είναι τα βασικά συστατικά της ιστορίας. Οι σκηνές (πρέπει να είμαστε γενναίοι και ειλικρινείς στη ζωή) είναι αληθινές. Η ερμηνεία της Margot Robbie (η οποία είναι ξανά παραγωγός όπως και στο Barbie) ως Cathy, είναι πέρα για πέρα πειστική. Είναι μια άλλη Margot (αλλάζει ακόμα και τον τόνο της φωνής της) και πραγματικά είναι μια από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της. Ο Jacob Elordi (Frankestein) ως Heathcliff είναι και αυτός εξαιρετικός (στο μυθιστόρημα ο ήρωας είναι μελαμψός). Η χημεία των δύο πρωταγωνιστών είναι αδιαμφισβήτητη και οι ρόλοι τους έχουν ήδη προκαλέσει παγκόσμιο θαυμασμό.

Το στοιχείο της βροχής δίνει άλλη αίσθηση. Έργο για Cinema!

Aνεμοδαρμένα Ύψη – Η ιστορία

Αγγλία 18ος αιώνας και στα Ανεμοδαρμένα Ύψη ζει η οικογένεια Έρνσω. Ο πατέρας του σπιτιού υιοθετεί ένα άστεγο αγόρι και του δίνουν το όνομα Χίθκλιφ. Ο Χίθκλιφ κακομεταχειρίζεται από τον ιδιοκτήτη, βρίσκει όμως παρηγοριά στην κόρη του Έρνσω, Κάθριν. Τα δύο παιδιά ταιριάζουν από την πρώτη στιγμή. Κάνουν παρέα και μεγαλώνουν μαζί. Η Κάθριν μαθαίνει πράγματα στον Χίθκλιφ και αναπτύσσεται μία ιδιαίτερη ρομαντική σχέση μεταξύ τους. Σύντομα, η Κάθριν θα αισθανθεί ότι έχει άλλες φιλοδοξίες για τη ζωή της. Επιθυμεί να ανέβει κοινωνικά (μεγάλες προσδοκίες), αγνοώντας προσωρινά τα αισθήματα του Χίθκλιφ. Τα εμπόδια είναι πολλά και το πάθος που θα δημιουργηθεί είναι χωρίς επιστροφή. Τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη…

