Ζάππειο: Ομοφοβική επίθεση σε βάρος τριών ατόμων – Τρεις συλλήψεις

Χειροπέδες σε τρία άτομα, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, πέρασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ το βράδυ της Δευτέρας (08.06) στο Ζάππειο μετά από καταγγελία για εξύβριση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα άρχισαν μετά από ένα τηλεφώνημα στη γραμμή καταγγελιών «11414» για το περιστατικό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να φτάνει στο σημείο και να εντοπίζει τα τρία νεαρά άτομα.

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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις κατηγορούμενοι νωρίτερα απείλησαν και εξύβρισαν τα θύματα τους μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες με ρατσιστικό χαρακτήρα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.