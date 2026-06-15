«Ημέρα Αποκάλυψης»: Μήπως τελικά οι ταινίες μας προετοιμάζουν για αυτό που έρχεται;

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Τελικά, είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;

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O Steven Spielberg πιστεύει περισσότερο από ποτέ στην εξωγήινη ύπαρξη. Μετά το «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (1977) είναι πιο κοντά στη σκέψη ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε ο μοναδικός ευφυής πολιτισμός στο Σύμπαν. Ίσως να μην έχει άδικο. Το ερώτημα βέβαια που γεννιέται είναι γιατί αυτή η επιμονή; Γιατί τώρα; Ξέρει κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε;

Περιστατικά ΑΤΙΑ

O Donald Trump έχει ήδη δώσει εντολή στην κυβέρνηση του να διαθέσει στο κοινό, αρχεία με περιστατικά ΑΤΙΑ (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα). Αρχεία δηλαδή που σχετίζονται (ενισχύουν την άποψη) με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Τα UFOs και τα UAPs (Unidentified Anomalous Phenomena) από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ (μικρός θυμάμαι κάποια περιστατικά στον ουρανό – τα είχαν δείξει και οι ειδήσεις).

Ανοίγουν οι φάκελοι με τους εξωγήινους. Από την υπόθεση Ρόσγουελ του 1947 μέχρι σήμερα. Άραγε, μας προετοιμάζουν για αυτό που έρχεται; Oι δηλώσεις του πλανητάρχη προκαλούν αίσθηση. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά ότι «ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια και να αποφασίσει μόνος του για το τι ακριβώς συμβαίνει». Έχει αποφασιστεί κάτι; Θυμηθείτε και τα έργα του παρελθόντος όσον αφορά την πανδημία (Το Ξέσπασμα του 1995 και φυσικά το Contagion του 2011).

Για την εξωγήινη ύπαρξη υπάρχει το δυνατό Contact (1997) του Robert Zemeckis. Το Arrival (2016) του Denis Villeneuve, o Οιωνός (2002) του Μ. Night Shyamalan και το κλασικό The Day the Earth Stood Still (1951) του Robert Wise. Εδώ όμως μιλάμε για Spielberg.

Τον Ε.Τ. τον λατρέψαμε το 1982

Ο Spielberg παρουσίασε έναν πολύ φιλικό Eξωγήινο, με τον οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Αναρωτιέμαι, εάν υπάρχει περίπτωση μέσα στα επόμενα χρόνια να δούμε αληθινούς. Θα υπάρξει και συνεργασία; Μήπως μας έχουν ήδη επισκεφτεί;

Το σενάριο στο Disclosure Day υπογράφει ο David Koepp (Jurassic Park, O Πόλεμος των Κόσμων). Εάν όντως οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας, αυτό θα μας επηρεάσει; Ποιές θα είναι οι συνέπειες για την ανθρωπότητα; O μεγάλος δημιουργός Steven Spielberg πρόσφατα δήλωσε ότι η ουσία του έργου είναι η ενσυναίσθηση.

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Ημέρα Αποκάλυψης – Το Story

Ο Dr. Daniel Kellner (Josh O’ Connor) κλέβει απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα που σχετίζονται με θέματα εξωγήινης ύπαρξης. Παράλληλα, η τηλεπαρουσιάστρια Margaret Fairchild (Emily Blunt) χάνει τα λόγια της, on air, επειδή αναγκάζεται να μιλήσει μια διαφορετική γλώσσα σε σχέση με την ανθρώπινη. Το σύστημα αντιδρά άμεσα και ο Kellner τρέπεται σε φυγή, μαζί με την κοπέλα του Jane (Eve Hewson). Η αλήθεια θα μαθευτεί; Το cast των πρωταγωνιστών συμπληρώνουν οι Colin Firth και Colman Domingo.

Δείτε παρακάτω το trailer: