Ο Λεξ “καίει” το Καυτανζόγλειο – Περισσότερα από 40.000 άτομα στη συναυλία (Βίντεο)

Τη συναυλία του ΛΕΞ φιλοξενεί το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Στο στάδιο έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να απολαύσουν τον αγαπημένο τους ράπερ.

Στις 21:00 ξεκίνησε η συναυλία, με τον ράπερ να μπαίνει στη σκηνή με το τραγούδι «3.000 στροφές». Ο χώρος «πλημμύρισε» από ενέργεια και ο ουρανός της Θεσσαλονίκης γέμισε με καπνογόνα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Κοντά του ο ΛΕΞ έχει και άλλους ράπερ με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Οι πόρτες άνοιξαν νωρίς

Από νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου, με τους δρόμους γύρω από το Καυτανζόγλειο να γεμίζουν. Γύρω στις 16:00 άνοιξαν οι πόρτες και μέσα σε λίγες ώρες είχε γεμίσει το στάδιο. Οι υπολογισμοί αναφέρουν πως περίπου 40.000 θεατές παρακολουθούν την sold out συναυλία του ΛΕΞ.

Η συναυλία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε «δυσμενών καιρικών συνθηκών» και του βεβαρημένου αθλητικού προγράμματος του σταδίου. Παρά την αναβολή, η ζήτηση για εισιτήρια αυξήθηκε κατακόρυφα, με τις θέσεις να εξαντλούνται άμεσα μόλις ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία. Με περισσότερα από 40.000 άτομα στην ουρά για εισιτήρια, προστέθηκαν επιπλέον θέσεις γενικής εισόδου, οι οποίες εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.