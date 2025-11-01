Ο Λεξ “καίει” το Καυτανζόγλειο – Περισσότερα από 40.000 άτομα στη συναυλία (Βίντεο)
Sold out η συναυλία
Τη συναυλία του ΛΕΞ φιλοξενεί το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Στο στάδιο έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να απολαύσουν τον αγαπημένο τους ράπερ.
Στις 21:00 ξεκίνησε η συναυλία, με τον ράπερ να μπαίνει στη σκηνή με το τραγούδι «3.000 στροφές». Ο χώρος «πλημμύρισε» από ενέργεια και ο ουρανός της Θεσσαλονίκης γέμισε με καπνογόνα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Κοντά του ο ΛΕΞ έχει και άλλους ράπερ με τους οποίους έχει συνεργαστεί.
Οι πόρτες άνοιξαν νωρίς
Από νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου, με τους δρόμους γύρω από το Καυτανζόγλειο να γεμίζουν. Γύρω στις 16:00 άνοιξαν οι πόρτες και μέσα σε λίγες ώρες είχε γεμίσει το στάδιο. Οι υπολογισμοί αναφέρουν πως περίπου 40.000 θεατές παρακολουθούν την sold out συναυλία του ΛΕΞ.
Η συναυλία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε «δυσμενών καιρικών συνθηκών» και του βεβαρημένου αθλητικού προγράμματος του σταδίου. Παρά την αναβολή, η ζήτηση για εισιτήρια αυξήθηκε κατακόρυφα, με τις θέσεις να εξαντλούνται άμεσα μόλις ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία. Με περισσότερα από 40.000 άτομα στην ουρά για εισιτήρια, προστέθηκαν επιπλέον θέσεις γενικής εισόδου, οι οποίες εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
