Κυκλοφόρησε στο YouTube το video clip του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» του ΛΕΞ, το οποίο γράφτηκε ειδικά για την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα, στο βίντεο κλιπ κάνει μια δυναμική guest εμφάνιση ο δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Το εγχείρημα ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια. Ο ΛΕΞ, αφού διάβασε το σενάριο της ταινίας, δέχτηκε την πρόταση του Γιάννη Οικονομίδη να συνθέσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι, το οποίο θα λειτουργούσε ως εμβληματική κορύφωση στο μεγάλο φινάλε του έργου.

Ο ΛΕΞ έδινε διακριτικά το «παρών» στις πρόβες, στα γυρίσματα και στο μοντάζ, αφομοιώνοντας την ατμόσφαιρα της ταινίας. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2024, η δημιουργική διαδικασία απογειώθηκε, όταν ο ράπερ ένωσε τις δυνάμεις του με την ανατρεπτική jazz rock μπάντα των Kepler is Free.

Η συνεργασία αυτή προσέδωσε στο κομμάτι έναν ιδιαίτερο ήχο, που δένει αρμονικά τον «δρόμο» του ΛΕΞ με την κινηματογραφική ένταση του Γιάννη Οικονομίδη.

Η σύμπραξη του ΛΕΞ, των Kepler is Free, του Γιάννη Οικονομίδη και του Βασίλη Μπισμπίκη, προετοιμάζει το κοινό για ένα soundtrack που φιλοδοξεί να γίνει το απόλυτο σύμβολο της νέας κινηματογραφικής προσπάθειας.

Δείτε παρακάτω το βίντεο κλιπ: