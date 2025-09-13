Λίνα Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με τον πρέσβη του Περού στην Αθήνα

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον πρέσβη του Περού στην Ελλάδα, Arturo Javier Arciniega Calderon. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες της διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας, οι οποίες διαγράφονται εντός του πλαισίου των κοινών πολιτιστικών στοιχείων των δύο χωρών, όπως η υψηλή αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σπουδαιότητα του πολιτιστικού τουρισμού στο πλαίσιο των εθνικών οικονομιών. Ωστόσο, εξίσου κοινές είναι και οι προκλήσεις της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης, του σεβασμού και της προστασίας των τοπικών κοινοτήτων, της θωράκισης των μνημείων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Τα ανωτέρω -σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ- αποτελούν προτεραιότητες της Ελλάδας κατά την άσκηση της φετινής προεδρίας της στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, του οποίου το Περού αποτελεί μέλος. Το Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών θα συγκληθεί στην Αθήνα, τον προσεχή Δεκέμβριο. Ο πρέσβης τόνισε τη διαρκή και αμέριστη υποστήριξη του Περού στην απαίτηση της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Επίσης, διαβεβαίωσε την υπουργό ότι το Περού αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Φόρουμ και θα έχει υψηλή εκπροσώπηση, τόσο στην υπουργική σύνοδο που θα λάβει χώρα τον προσεχή Δεκέμβριο όσο και στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρέσβης ζήτησε την επικαιροποίηση της υφιστάμενης διμερούς πολιτιστικής συμφωνίας Ελλάδας-Περού. Η υπουργός Πολιτισμού πρότεινε την υπογραφή διμερών συμφωνιών, τόσο για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων όσο και για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών. Σημειώνεται ότι κατά τους τελευταίους μήνες ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο τηλεδιασκέψεις μεταξύ στελεχών των υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών, με θέμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.

Ο κ. Arciniega ευχαρίστησε την κ. Μενδώνη για τη συνεργασία ελληνικών μουσείων με την πρεσβεία. Ειδικότερα, πρόκειται για το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, καθώς και το Νομισματικό Μουσείο, στο οποίο προγραμματίζεται έκθεση περουβιανών νομισμάτων τον Δεκέμβριο. Τέλος, εκφράστηκε εκατέρωθεν η επιθυμία να διοργανωθεί μελλοντικά κοινή έκθεση με αρχαιότητες των δύο χωρών.