Εσύ πού θα βγεις αυτόν τον μήνα; Βρες μοναδικές προτάσεις εξόδου για όλη την οικογένεια στα Public!

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα, απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Οικογένεια Addams

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από 22 Ιανουαρίου 2026

Θέατρο Βέμπο

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Addams», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από τις 22 Ιανουαρίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-addams/

Σεσουάρ για δολοφόνους

Από 23 Ιανουαρίου 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέατρο Γκλόρια

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η πανέξυπνη κωμωδία των Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς, συνεχίζεται για 17η χρονιά στην Ελλάδα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/sesouar-gia-dolofonous-1

The Night of The Stars 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

15 Φεβρουαρίου

Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκειά της, όλα τα αστέρια, μικρά και μεγάλα, των σχολών χορού ALL STAR DANCE και του αθλητικού συλλόγου HELLENIC STAR, παρουσιάζουν την μέχρι τώρα πρόοδό τους μπροστά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/dance/the-night-of-the-stars-2026

GREASE the musical

14 – 22 Φεβρουαρίου 2026

Christmas Theater

Το GREASE έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στο Christmas Theater!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/grease-the-musical

AYTH H NYXTA MENEI

Έως 28 Φεβρουαρίου 2026

Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκη

Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Τότε που το χρήμα έρεε, που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου, έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ayth-h-nyxta-menei

Φοίβος Δεληβοριάς “Threesome” στο Κύτταρο

Έως 21 Φεβρουαρίου 2026

Κύτταρο Live, Athens

Μετά από μίαν εύφορη περιήγηση στον ελληνικό χάρτη, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του επιστρέφουν – μετά από ενάμιση χρόνο συναυλιακής απουσίας από την Αθήνα – στη μουσική τους εστία, το ζωντανό «Κύτταρο» της οδού Ηπείρου.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/foibos-deliborias-threesome-sto-kyttaro

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ & BAND

6 Φεβρουαρίου 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής προσκαλούν το κοινό σε ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/giorgos-xatzinasios-stefanos-korkolis-sofia-manousaki-band-patra

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public