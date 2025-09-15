Άγιος Δημήτριος: Η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» συμμετείχε στο Φεστιβάλ Πόλης 2025

Με επιτυχία στέφθηκε η συναυλία που έδωσε η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τίτλο «Τα τραγούδια μας», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πόλης 2025 του δήμου Αγίου Δημητρίου, όπου συμμετείχαν οι σπουδαίες ερμηνεύτριες Μελίνα Ασλανίδου και Σοφία Μάνου, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό στάδιο Αγίου Δημητρίου.

Τη διεύθυνση της ορχήστρας και τις ενορχηστρώσεις είχε ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Γεώργιος Δεμελής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, ενώ αντί εισιτηρίου, οι πολίτες προσέφεραν τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία συγκεντρώθηκαν για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» και τις δύο ερμηνεύτριες για την υπέροχη μουσική βραδιά, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε θέματα πολιτισμού, ως γέφυρας ενότητας και δημιουργίας για την τοπική κοινωνία.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ», Γεώργιος Δεμελής, μετέφερε την πατρική ευλογία και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, δώρισε στον δήμαρχο, Στέλιο Μαμαλάκη, και στην αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Αγγελική Σαραβελάκη, ένα βιβλίο του Μακαριωτάτου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, προσέφερε στην ορχήστρα και στις δύο ερμηνεύτριες ένα συλλεκτικό λεύκωμα-ενθύμιο του δήμου Αγίου Δημητρίου, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς υπήρξε η συμμετοχή της μικτής χορωδίας του δήμου Αγίου Αγίου Δημητρίου, υπό τη διεύθυνση του Κώστα Καραμάνου, η οποία ερμήνευσε μαζί με τις δύο καλλιτέχνιδες, αγαπημένα τραγούδια.

Ο Γεώργιος Δεμελής, τόνισε ότι στο πλαίσιο του πολιτιστικού έργου της ορχήστρας, πρωταρχικό ρόλο κατέχουν η σύμπραξη και η ανάδειξη του έργου της τοπικής κοινωνίας, κάθε φορά όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα.