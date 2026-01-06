Ζωή Κωνσταντοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: “Κύριος με Κ κεφαλαίο και Δημοσιογράφος με Δ κεφαλαίο, θα σε θυμόμαστε με συγκίνηση και νοσταλγία”

Με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας για τον “πατριάρχη” της πρωινής ενημέρωσης, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει:

Αντίο, αγαπημένε μας Γιώργο Παπαδάκη!

Επί δεκαετίες υπηρέτησες τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση των πολιτών, δουλεύοντας ασταμάτητα, καθημερινά, αξημέρωτα, με αγωνία για την αλήθεια και για το δίκαιο, με ευγένεια, αντικειμενικότητα και αγάπη για την Ελλάδα και την κοινωνία…

Κύριος με Κ κεφαλαίο και Δημοσιογράφος με Δ κεφαλαίο.

Μια μεγάλη απώλεια που προσωπικά με έχει συγκλονίσει…

Θα σε θυμόμαστε με συγκίνηση και νοσταλγία…