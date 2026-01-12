Ζαχαριάδης για αγρότες: Κλασικές πρακτικές Μητσοτάκη
Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Θέση για τις εξελίξεις με τους αγρότες πήρε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.
«Πρώτη φορά στη ζωή μας βλέπουμε σε μια διαπραγμάτευση το ένα μέρος να επιδιώκει να καθορίσει και να ορίσει τη σύνθεση της άλλης πλευράς!», αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Κλασικές πρακτικές Μητσοτάκη, οδηγούν πάλι τα πράγματα σε αδιέξοδο με κυβερνητική ευθύνη».
