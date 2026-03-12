ΥΠΕΞ: Στο Μπακού μεταφέρθηκε η ελληνική πρεσβεία του Ιράν εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και εξάπλωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τόνισε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λένα Ζωχιού κατά τη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι το ΥΠΕΞ καλεί όλα τα μέρη σε επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης, και είπε ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για δημιουργία αξιόπιστων διαύλων διαλόγων και την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Η κ. Ζωχιού είπε επίσης ότι η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαθίσταται για λόγους ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης όσο και ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης επικοινώνησαν με τους εταίρους μας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες του Κόλπου, και επισήμαναν την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας, του σεβασμού διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας.

Σημείωσε επίσης ότι η χώρα μας ψήφισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία εκφράζεται αλληλεγγύη στις χώρες του Κόλπου, ενώ πρόβαλε την σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, τη στιγμή που άνω του 80% του διεθνούς εμπορίου γίνεται δια θαλασσής, και σήμερα προκλήθηκε αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η κ. Ζωχιού είπε ακόμη ότι η παρούσα κατάσταση επιτάσσει την αμυντική προπαρασκευή της χώρας μας η οποία όπως είπε, ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Κύπρου και της Βουλγαρίας για παροχή αμυντικής συνδρομής «να προστατευθεί η γειτονιά μας από επιθετικές ενέργειες» ενώ επισήμανε επίσης ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατάσταση στη Μ Ανατολή. Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας και των άλλων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Λίβανο.

Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο είπε και πρόσθεσε:

«Η συνεδρίαση αυτή συνεκλήθη χθες και συνυπογράψαμε την κοινή δήλωση, την οποία εκφώνησε η Γαλλία αναφορικά με την κατάσταση στη χώρα. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον Λίβανο και υπογραμμίζουμε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική του ακεραιότητα. Έχουμε, επίσης, τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε αντίθετοι σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου. Στη κοινή δήλωση υπογραμμίσαμε τη σημασία της στήριξης στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου για ταχεία εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως θυμόσαστε, τον Ιανουάριο του 2026, η Ελλάδα παραχώρησε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο. Εξετάζουμε τώρα τη δυνατότητα άμεσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η κ. Ζωχιού ανέφερε ονομαστικά τους επικεφαλής των Αρχών που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί εξαίροντας το έργο τους. Συγκεκριμένα στο Ισραήλ είναι η Πρέσβης κ. Μαρία Σολωμού, στο Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα, ο Πρέσβης κ. Δημήτριος Αγγελοσόπουλος, στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ο Πρέσβης κ. Ιωάννης Πλώτας, στον Λίβανο, η Πρέσβης κα Δέσποινα Κουκουλοπούλου, στην Ιορδανία, η Πρέσβης, κ. Ειρήνη Ρήγα, στο Κατάρ, ο Πρέσβης κ. Χρήστος Καποδίστριας, στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, η Πρέσβης κα Αικατερίνη Βαρβαρήγου. Στο Ιράκ, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου, ο Γενικός Πρόξενος στο Ερμπίλ, κ. Νικόλαος Στεργιούλας. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που-όπως είπε- έχουν αναλάβει το περισσότερο βάρος λόγω του μεγάλου όγκου των αιτημάτων και η Αρχή έχει ενισχυθεί με επτά επιπλέον διπλωματικούς υπαλλήλους, ο Πρέσβης μας κ. Στυλιανός Γαβριήλ.

Τέλος πρόσθεσε: «Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Ιράν. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τσενκελίδης. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι λαμβανομένης και της επιδεινούμενης κατάστασης επί του εδάφους και εκτιμώντας τις συνθήκες ασφαλείας, ελήφθη η απόφαση μετεγκατάστασης της πρεσβείας μας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν».