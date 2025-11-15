ΥΠΕΞ για τα 42 έτη από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: “Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής”

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και καλεί όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο» τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 42 ετών από την παράνομη ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική αυτή οντότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμπληρώνονται σήμερα 42 έτη από την παράνομη, άκυρη και καταδικασθείσα από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους κατά πλήρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου» επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

📌 Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο



🔗 https://t.co/oqgMlVQiFt pic.twitter.com/Yo3xHOlTU8— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 15, 2025

Τονίζει επίσης ότι «σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο της εξεύρεσης μια συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» και καταλήγει:

«Η πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα στο Κυπριακό Ζήτημα, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα αποτελούν σημαντικά βήματα για δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση των συνομιλιών».