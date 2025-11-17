Βουλή: Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου – Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στη μνήμη των αγωνιστών και θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και της Δημοκρατίας. Νωρίτερα, η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την 52η επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί για τη Βουλή των Ελλήνων ύψιστη υποχρέωση απόδοσης τιμής σε όλους όσοι πρόταξαν την ίδια τους τη ζωή μπροστά στο μέγιστο διακύβευμα της Δημοκρατίας», τόνισε ο Α΄ αντιπρόεδρος του Σώματος Ιωάννης Πλακιωτάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση. Όπως είπε, «αποτελεί επέτειο μνήμης και έμπνευσης για όλους εμάς, μια εκδήλωση ανάτασης και ελευθερίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι μια μέρα που απλά ανασύρεται από το μουσείο της ιστορίας. Είναι μια μέρα περισυλλογής, μάθησης, διδαγμάτων και αξιολόγησης των δικών μας πράξεων, σε σχέση με την ιστορία και τις γενιές που έδωσαν το αίμα τους και κληροδότησαν σε όλους εμάς το πνεύμα του αγώνα για τη ζωή, την ελευθερία και τη δημοκρατία».

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι «η Δημοκρατία μας σήμερα είναι ισχυρή. Η προσαρμογή της, ωστόσο, στις σύγχρονες συνθήκες συνιστά πάντοτε μια ζωντανή πρόκληση που θα πρέπει να επιδιώκουμε με βάση τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές και αξίες. Η συνεισφορά της Βουλής προς το στόχο αυτό είναι θεμελιώδης, αποτελώντας παράδειγμα και έμπνευση για κάθε συμπολίτη μας».

Σε άλλο σημείο, ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής σημείωσε: «Το Πολυτεχνείο συνεχίζει να μας προσφέρει την αδιάκοπη δυναμική προς την ουσιαστική Δημοκρατία, το πολίτευμα που, όπως εύστοχα έχει θέσει το Σύνταγμά μας, θεμέλιό του είναι η λαϊκή κυριαρχία, με όλες τις εξουσίες να πηγάζουν από το Λαό, να υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και να ασκούνται όπως το ίδιο ορίζει».

Από τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Γιάννης Οικονόμου, επεσήμανε ότι με αφορμή τη σημερινή επέτειο, την κορυφαία πράξη δηλαδή αντίστασης απέναντι στη χούντα των Συνταγματαρχών τιμούμε συνολικά την αντίσταση του ελληνικού λαού κατά την περίοδο της Επταετίας 1967-1974. Σημείωσε ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν παλλαϊκή, συνήγειρε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της δημοκρατίας μας κατά τη μεταπολίτευση και θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη αυτής της εξέγερσης.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης, κάνοντας αναφορά στη συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση, «τον ηγέτη που έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που δεν είχαν, τον πρώτο πρωθυπουργό που τίμησε το Πολυτεχνείο και τους νεκρούς του, που έλεγε ξεκάθαρα ότι η Δημοκρατία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται καθημερινά από τους πολίτες της».

Συμπλήρωσε πως είναι προφανές ότι σήμερα το Πολυτεχνείο μας καλεί σε επαγρύπνηση για το ιστορικό χρέος μας να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία, που είναι μια ζωντανή φλόγα από τις καρδιές των ανθρώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βουλευτής Έλενα Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, είπε ότι «η μνήμη του Πολυτεχνείου, 52 χρόνια μετά, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένας μουσειακός χώρος τιμής, γιατί πια δεν ζούμε στην εποχή της πρώτης αθωότητας. Ζούμε σε μια εποχή, που αρνητές της ιστορίας έχουν κανονικοποιηθεί, ακόμα και μέσα στη Βουλή. Η δήθεν αναθεώρηση της μεταπολίτευσης μετατρέπεται σε μία κακοποιητική πλατφόρμα για την επιστροφή όλης της αντίδρασης και του σκοταδισμού». Όπως τόνισε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, «οφείλουμε να πούμε δυνατά ότι η ιστορία του Πολυτεχνείου δεν είναι προς πώληση, προς εκχώρηση, προς αναδιατύπωση».

Το ΚΚΕ εκπροσώπησε η βουλευτής Αφροδίτη Κτενά, η οποία τόνισε πως «ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου και η καταστολή του με δεκάδες νεκρούς ήταν η αποκορύφωση της πάλης ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967». Σημείωσε ακόμη, ότι «πενήντα δύο χρόνια μετά ο Νοέμβριος δείχνει πεισματικά το δρόμο της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο: το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το να γίνει ο λαός μας πραγματικά κυρίαρχος και νοικοκύρης στον τόπο του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, ανέφερε ότι το Πολυτεχνείο υπήρξε τομή για τα μέγιστα της Μεταπολίτευσης και υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία είναι οιονεί ανατρεπτική και πολύχρωμη, η διεκδίκησή της μετασχηματίζεται σε ενιαία φωνή, θέλει διεκδίκηση συνέχεια. Παρατήρησε ότι υπάρχει προσπάθεια αποδόμησης του Πολυτεχνείου, με κατάλυση του πανεπιστημιακού ασύλου, την ιδιωτικοποίηση, την αστυνομοκρατία και την ποινικοποίηση των ιδεών και μίλησε για τη λαϊκότητα της δημοκρατίας, τη νεανικότητα και πάνω απ’ όλα την οιονεί ανατρεπτικότητά της.

Από την Ελληνική Λύση η Χάιδω Ασημακοπούλου μίλησε για τη δύναμη της νεολαίας να αγωνίζεται για ιδέες και ιδανικά και τόνισε πως θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η Παιδεία. Όπως είπε, οι προκλήσεις συχνά παραμένουν ίδιες «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» και η ελευθερία είναι βασική προϋπόθεση. Τα αιτήματα είναι επίκαιρα. Με ασφάλεια, ευημερία, εθνική αναγέννηση, κυριαρχία θωρακίζουμε τα αγαθά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μιας Δημοκρατίας ζωντανής για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Νίκη μίλησε ο βουλευτής Σπυρίδων Τσιρώνης, επισημαίνοντας πως «το σύνθημα “ψωμί, παιδεία, ελευθερία” δεν είναι και δεν επιτρέπεται να είναι σύνθημα κλειδωμένο στο παρελθόν. Είναι κριτήριο ελέγχου για το παρόν, γιατί μια Δημοκρατία δεν κρίνεται από τις επετείους της, αλλά από την ικανότητά της να διασφαλίζει στους πολίτες τα αυτονόητα που κάποτε διεκδικήθηκαν με κίνδυνο ζωής». Χρειάζεται όπως είπε, όχι μόνο θύμηση, αλλά και δράση. Να εμπνευστούμε από την Ιστορία αλλά και να δράσουμε, προσθέτοντας και την καθολική απαίτηση για δικαιοσύνη.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι «η Δημοκρατία είναι συμμετοχή, ζωντάνια, ανταλλαγή». Ανέφερε ότι οι νέοι το 1973 δεν βρήκαν υποστήριξη από τα κόμματα, αλλά από τους αντιφρονούντες φυλακισθέντες αγωνιστές και διαπίστωσε για μια ακόμη φορά ότι δεν έχουμε μία επίσημη αργία του κράτους ως εθνική επέτειο της νεώτερης εθνικής αντίστασης. Στο σημείο αυτό κατέθεσε και πάλι πρόταση ψηφίσματος που είχε καταθέσει το 2023 για να κηρυχθεί η 17η Νοέμβρη εθνική επέτειος. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στο σύνθημα «ψωμί, παιδεία ελευθερία», θα πρέπει να προστεθεί και «Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, συμμετοχή».