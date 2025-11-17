Πολυτεχνείο: Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία – Έφτασε στην Αμερικάνικη πρεσβεία η σημαία – 11 συλλήψεις από την Αστυνομία

Προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία κινήθηκε η πορεία που γίνεται με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου με χιλιάδες κόσμο να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί για την 52η επέτειο από τα γεγονότα που σημειώθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 1973 κατά την περίοδο της Χούντας.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έκλεισαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (13:00). Λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, στο πλαίσιο ελέγχων η αστυνομία προχώρησε σε 11 προσαγωγές, ενώ μετά την έναρξη της πορείας, οι προσαγωγές έφτασαν τις 43.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι 11 από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πηγές, στους συλληφθέντες βρέθηκαν μικρές ποσότητες ναρκωτικών και ένα σφυρί, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη για κλοπή.

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο προς την αμερικανική πρεσβεία. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2 )έκλεισαν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια συμβολική στάση μπροστά στο άτυπο μνημείο στο Σύνταγμα όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών έκανε το μπλοκ που μετέφερε την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Κοσμοσυρροή από το πρωί στο Πολυτεχνείο

Οικογένειες με παιδιά, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, επισκέπτονταν από νωρίς το πρωί το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων, αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που αντιστάθηκαν στη δικτατορία τον Νοέμβριο του 1973.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια και Τροχαία βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί, κυρίως γύρω από το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα υπάρξει στους παρακάτω δρόμους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ