Βουλή: LIVE η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική – Στο βήμα ο Κουτσούμπας

Στραμμένα στη Βουλή είναι σήμερα Πέμπτη τα βλέμματα και στη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων με θέμα την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η συζήτηση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώνει την εθνική αντιπροσωπεία για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, τα ελληνοτουρκικά και όλα τα εθνικά θέματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρακολουθήστε τη συζήτηση:

Πρώτος τον λόγο πήρε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Έπειτα, στο βήμα ανέβηκε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και μετά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.