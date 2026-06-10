Βουλή: Αρχίζει σε συνθήκες πόλωσης η “μάχη” της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Ολομέλεια

Αρχίζει σήμερα 10/6 στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής.

Στη σημερινή συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους και σε κλίμα πόλωσης, θα τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και έως 15 βουλευτές.

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Βέβαια, όσοι πολιτικοί αρχηγοί λάβουν τον λόγο δίνοντας το στίγμα των προτάσεων τους, δεν θα μπορούν να τις φέρουν προς συζήτηση, καθώς κανένα άλλο κόμμα εκτός της Νέας Δημοκρατίας δεν διαθέτει τους 50 βουλευτές που απαιτούνται.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει προτείνει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, που θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο, να ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο μηνών.

Με την κατάθεση της έκθεσης θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προς αναθεώρηση διατάξεων και, σε διάστημα ενός μηνός, θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ψηφοφορία της Ολομέλειας αναμένεται να διεξαχθεί περί τα τέλη Ιουλίου ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου, ενώ η δεύτερη προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου ή το αργότερο στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα Βουλή είναι «προτείνουσα», οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενου άρθρου.

Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε δύο ψηφοφορίες, που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έναν μήνα, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

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Όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μετά τις εθνικές εκλογές. Στη λεγόμενη «αναθεωρητική» Βουλή, όποιο άρθρο συγκεντρώσει άνω των 180 ψήφων μπορεί να αναθεωρηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (άρθρο 86), η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από ΝΠΙΔ (16), η καθιέρωση εξαετούς θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.