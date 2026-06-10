Ανδρουλάκης: “Οι κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν – Είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν και άλλα έκαναν”

«Οι κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν. Είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Οι πολίτες πλήρωσαν το μάρμαρο. Τέρμα οι ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του , αργά χθες το βράδυ, στον τηλεοπτικό σταθμό ONE.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής άφησε σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ καθώς τόνισε: «Ποιος είναι αριστερός και πράττει ως αριστερός, ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράττει ως σοσιαλδημοκράτης; Διότι δυστυχώς συναντάμε, από την πρόσφατη εμπειρία μας, πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες, που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερο κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο. Είναι πιστός φιλελεύθερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Μπορούσε ένας πιστός φιλελεύθερος, φιλοευρωπαϊστής, να φτιάξει ένα παρακράτος υποκλοπών; Μπορούσε ένας αριστερός προοδευτικός που έχει προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων να πουλήσει κόκκινα δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ στα funds, που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες δανειολήπτες», ήταν η συγκεκριμένη αποστροφή του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

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Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε τα 4 πλεονεκτήματα που έχει το ΠΑΣΟΚ «το πολιτικό προσωπικό, έχει πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει πολιτική αυτονομία να το κάνει πράξη, δεν έχει εξαρτήσεις από τα συμφέροντα -και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν πολλοί πυλώνες της εγχώριας ολιγαρχίας- και έχει και πολιτικό ήθος, γιατί δεν οργανώνει πολιτική εξόντωση αντιπάλων, αλλά κάνει πολιτικό διάλογο».

«Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα – Καμμένου που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση στη Βουλή, τα κανάλια, στην κοινωνία. Άρα, αυτά τα τέσσερα πλεονεκτήματα θα μας οδηγήσουν στην πολιτική αλλαγή και στην νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα έχει έναν στόχο, την πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε ενω υποστήριξε ότι πολιτική αλλαγή με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει.

«Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα; Μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, -αυτό που περιέγραψα και πολλές άλλες φορές-, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του, το βράδυ των εθνικών εκλογών», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση εναντίον τους, ανέφερε ότι συμβαίνει το αντίθετο κι επικαλέστηκε δηλώσεις στελέχους εταιρείας ερευνών κοινής γνώμης ότι “θα δείτε τι θα πάθετε, θα μας βρείτε απέναντι”;

«Βγήκαν δημοσκοπήσεις μαζεμένες, τις οποίες αν τις βάλετε σε σειρά και δείτε τις διαφορές που έχουν, θα καταλάβετε ότι έχουμε απολύτως δίκιο. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις αλληλοδιαψεύδονται», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού επαναλαμβάνοντας ότι δεν μπορεί να δοθεί λευκή επιταγή για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του υπό αναθεώρηση άρθρου στην αναθεωρητική Βουλή. Θύμισε μάλιστα: «Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε: «αλλάζουμε το άρθρο του Συντάγματος για να μην χρειάζεται 180, αλλά αφήνουμε το πνεύμα του Συντάγματος στην επιλογή των ευρύτερων συναινέσεων». Το εφάρμοσε; Για να δούμε ποιος έχει την αντίφαση. Επέλεξε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επιλογή πρωτοφανής στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Μεταπολίτευσης. Πάντα υπήρχε η κουλτούρα της ευρύτερης συναίνεσης. Κυβερνάει ο ένας, επιλέγει από τον απέναντι πολιτικό χώρο. Δεύτερη αντίφαση στο άρθρο 86. Λέει: «συμφωνούμε μαζί σας, θέλουμε να το αναθεωρήσουμε», αλλά τόσες φορές το έχει χρησιμοποιήσει για να μην επιτρέψει μετά από δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ελεγχθούν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για σειρά σκανδαλωδών υποθέσεων που μπαίνουν κάτω από το χαλί, όπως «τα “χρυσά” σπιτάκια ανακύκλωσης» , τα 145 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν στον ΒΟΑΚ ως αποζημιώσεις, και για την καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Ανέδειξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να δημιουργηθεί ένας χρηματοδοτικός πυλώνας για προγράμματα κοινωνικών κατοικιών ενώ σχετικά με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

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Σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, τόνισε ότι «εδώ μιλάμε για ένα παρακράτος που πρέπει να φύγει το γρηγορότερο. Αυτό το παρακράτος θέλει να μας πείσει ότι δεν πειράζει που παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Όχι εμένα ως Έλληνα πατριώτη με πειράζει και θέλω να ξέρω ποιος είναι αυτός που την έστησε στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων».