Βορίδης για Σαμαρά: “Ισοπεδωτική η κριτική, εναγκαλίζεται με ακραίες αντιπολιτευτικές φωνές”

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την έντονη κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση.

«Το σημαντικό είναι να μην σχολιάσουμε το όποιο κίνητρο – δεν το ξέρουμε – αλλά την τοποθέτηση, δηλαδή αν έχει δίκιο ή όχι», είπε μιλώντας στο ΣΚΑΪ. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι τα λεγόμενα Σαμαρά ευθυγραμμίζονται με ακραίες αντιπολιτευτικές φωνές που παρουσιάζουν μία “μαύρη” Ελλάδα.

«Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα και η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα σωστά, πάντως η εικόνα μας δεν είναι αυτή μιας ρημαγμένης χώρας. Είναι μια χώρα που αυτήν τη στιγμή έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας που είχε ποτέ. Είναι μια χώρα που σταθερά έχει αύξηση των εισοδημάτων, μια χώρα που συστηματικά προσελκύει επενδύσεις, μια χώρα που ενισχύει την άμυνά της. Θεωρώ για το σύνολο της αντιπολίτευσης μια τέτοια ρητορική ότι δεν είναι αξιόπιστη».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Στη ΝΔ αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα. Δεν είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά αποτελούν ισοπεδωτική προσέγγιση και η κοινωνία δεν έχει αυτήν την προσλαμβάνουσα. Έχουμε περάσει δύσκολες εποχές σε αυτόν τον τόπο και πλέον η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική για άλλα θέματα».

Να θυμίσουμε ο κ. Σαμαράς ρωτήθηκε πρόσφατα για το διακύβευμα των εκλογών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιο… Μητσοτάκης ή χάος. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

Βορίδης: “Θλιβερό το γεγονός στη Χίο, ας περιμένουμε τα αποτέλεσμα της έρευνας”

Αναφορικά με την τραγωδία στη Χίο, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι αποτελεί ένα θλιβερό γεγονός από μόνο του. Πρόσθεσε, βέβαια, πως όταν ανοίγει μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να λέγονται τα αυτονόητα.

«Έχουμε ορισμένα δεδομένα: ανθρώπους που κάνουν κακουργήματα – η διακίνηση παρανόμων μεταναστών είναι κακούργημα όπως ξέρετε – ενώ σε απολύτως αναξιόπλοα πλεούμενα, βάρκες ή οτιδήποτε φορτώνονται δεκάδες άνθρωποι κάτω από απαράδεκτες συνθήκες και απολύτως επικίνδυνες».

«Εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς, άρα να συμφωνήσουμε ότι ο διακινητής που το κάνει αυτό διαπράττει εγκληματικές ενέργειες». Η δουλειά λοιπόν η δική μας είναι η αποτροπή. Αν θέλει κάποιος να πει να μην κάνει αποτροπή το Λιμενικό, να μην βρίσκεται εκεί, να μην λέει στη βάρκα να γυρνά πίσω, να μας το πει».

Για τις ευθύνες για το τραγικό περιστατικό, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε: «Να περιμένουμε μέχρι τότε. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω τα γνωστά: κάθε φορά που έχουμε τραγικό δυστύχημα, αρχίζει από οποιονδήποτε μη αρμόδιο μια επιλεκτική παρουσίαση των στοιχείων ανάλογα με την ιδεολογική οπτική που έχει. Αν κάποιος θέλει να πει να μην φυλάγονται τα σύνορα, δεν λέει αυτό αλλά “μήπως έγινε κάτι άλλο” κλπ. Με τα “μήπως” δεν γίνεται δουλειά», υπογράμμισε.

«Το να βγάζουμε μόνοι μας καταδικαστική απόφαση για το Λιμενικό και τους ανθρώπους που είναι διαρκώς εκεί, δεν είναι κανονικό πράγμα. Και είναι και ανεύθυνο πολιτικά. Όποιος έχει τέτοια άποψη, ας έρθει να την πει καθαρά».